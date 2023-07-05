"Нет и не было такого": в ПЦУ сделали заявление о празднике Ивана Купала

Что на самом деле празднуют 7 июля?

В Facebook ПЦУ рассказали, что настоящие верующие, которые придут на службу в канун праздника, то есть на вечернюю 6 июля, узнают, что церковь 7 июля по юлианскому календарю чествует Рождение, или Рождество, честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

А вот такого святого, как Иван Купала, никогда не было.

"Нет и не было у христиан такого святого - "Ивана Купала". Купало - это название языческого божества, которого разные исследователи характеризуют так: "божество продолжения рода", "покровитель водоемов", "языческий бог земных плодов" и т. д. Праздновали и приносили жертву этому божеству в день летнего солнцестояния, приходившееся на 24 июня по старому (7 июля - по новому) стилю", - говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

Откуда пошли все обряды на праздник и имеют ли они отношение к церкви

Как пояснили в ПЦУ, в это время, когда день был самым длинным, а ночь - самой короткой в году, в момент расцвета природы, когда все вокруг развивается, зеленеет, цветет - тогда язычники устраивали магические обряды, чтобы почтить солнце как источник тепла, света и жизнь, и задобрить божества, которые бы "помогли" сохранить будущие урожаи.

Именно отсюда пошли все соответствующие обрядовые действа, связанные с верованиями, что в этот день "солнце купается в воде", поэтому и вода, как и огонь, якобы обладает особой, "чудодейственной" силой.

В церкви объясняют, что все "купальские" ритуалы, связанные с водой, огнем, растениями - сугубо языческие и никакого отношения к почитанию пророка Иоанна не имеют.

А вот Иваном Купала прозвали, когда на смену язычеству пришло христианство и сильно повлияло на древние народные верования.

Могут ли верующие участвовать в купальских гуляниях

"Относительно участия верующих в "народных купальских гуляниях", то учитывая, что церковь к ним не имеет отношения, считая их эхом языческих обрядов, учитывая также, что сейчас время поста - от таких "гуляний" следует воздерживаться.

Молитва и добрые дела в честь настоящего святого Иоанна - Господнего Предтечи, будут богоугодными и для верных духовно полезными", - заявили в православной церкви.

Отметим, что в ПЦУ уже приняли решение перехода на новоюлианский литургический календарь, и, вероятно, уже с 2024-го дата праздника изменится.