Нет аптечки и огнетушителя. "Светит" ли украинским водителям штраф без этих вещей

Что нужно знать

Согласно п. 31.4.7 ПДД, водителям запрещена эксплуатация транспортного средства при отсутствии на легковом автомобиле медицинской аптечки, работоспособного огнетушителя и знака аварийной остановки. Довольно часто при отсутствии этих предметов полицейские составляют в отношении водителя постановление по ч. 1 ст. 121 КУоАП и штрафуют на 340 гривен.

Часть. 1 ст. 121 КУоАП устанавливает ответственность за управление транспортным средством, имеющим технические неисправности. Однако отсутствие в легковом автомобиле аптечки, работоспособного огнетушителя и знака аварийной остановки не свидетельствует о технических неисправностях, с которыми запрещается его эксплуатация.

Исходя из этого, отсутствие в автомобиле этих предметов не подпадает под признаки административного правонарушения по ч. 1 ст.121 КУоАП. Поэтому штраф за управление автомобилем без аптечки, трудоспособного огнетушителя и знака аварийной остановки – незаконный. Такое нарушение необходимо квалифицировать по ст. 125 КУоАП (другие нарушения ПДД), которая предусматривает только предупреждение.

Когда штраф будет законным?

Для водителей, осуществляющих предоставление услуг по перевозке пассажиров, предусмотрен штраф по ч.2 ст. 121 КУоАП в размере 680 грн. А за повторное в течение года нарушение водителя будет грозить лишение права вождения транспортными на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Помните, что автомобильная аптечка и исправный огнетушитель – это очень важные предметы, которые могут спасти жизнь. Потому они должны быть у каждого водителя.