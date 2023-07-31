Нет аптечки и огнетушителя. "Светит" ли украинским водителям штраф без этих вещей

Очень многих водителей интересует вопрос, могут ли их оштрафовать за отсутствие в машине аптечки и огнетушителя.
Ответ на этот вопрос - читайте на Styler.
Согласно п. 31.4.7 ПДД, водителям запрещена эксплуатация транспортного средства при отсутствии на легковом автомобиле медицинской аптечки, работоспособного огнетушителя и знака аварийной остановки. Довольно часто при отсутствии этих предметов полицейские составляют в отношении водителя постановление по ч. 1 ст. 121 КУоАП и штрафуют на 340 гривен.
Часть. 1 ст. 121 КУоАП устанавливает ответственность за управление транспортным средством, имеющим технические неисправности. Однако отсутствие в легковом автомобиле аптечки, работоспособного огнетушителя и знака аварийной остановки не свидетельствует о технических неисправностях, с которыми запрещается его эксплуатация.
Исходя из этого, отсутствие в автомобиле этих предметов не подпадает под признаки административного правонарушения по ч. 1 ст.121 КУоАП. Поэтому штраф за управление автомобилем без аптечки, трудоспособного огнетушителя и знака аварийной остановки – незаконный. Такое нарушение необходимо квалифицировать по ст. 125 КУоАП (другие нарушения ПДД), которая предусматривает только предупреждение.
Для водителей, осуществляющих предоставление услуг по перевозке пассажиров, предусмотрен штраф по ч.2 ст. 121 КУоАП в размере 680 грн. А за повторное в течение года нарушение водителя будет грозить лишение права вождения транспортными на срок от 3-х до 6-ти месяцев.
Помните, что автомобильная аптечка и исправный огнетушитель – это очень важные предметы, которые могут спасти жизнь. Потому они должны быть у каждого водителя.
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