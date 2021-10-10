Коли і як не можна позичати гроші, щоб не опинитися в злиднях: перевірені часом поради

Коли не можна брати гроші в борг

Гроші не можна брати в борг, коли ви з людиною перебуваєте в сварці. Бувають моменти в житті, коли між людьми натягнуті відносини. В такий час краще не брати в борг.

В іншому випадку разом з грошима вам може передатися негатив. Також це може зруйнувати ваше партнерство і дружбу.

Гроші не можна позичати в повний місяць. Згідно з місячним календарем, в такі дні краще також і не давати гроші в борг, і не просити нікого про допомогу. Астрологи кажуть, що це матиме негативний вплив на ваші фінанси і удачу в цілому.

Також не варто брати гроші в борг напередодні Нового року. Оскільки це свято входження в новий період часу, то краще входити в новий рік без боргів.

Багато народних прикмет, причому не тільки слов'янських, а й європейських або східних, кажуть, що не потрібно брати в борг у вівторок.

П'ятниця 13. У цей день краще не здійснювати ніякі операції з грошима. Винятком може бути тільки вимушена ситуація. Якщо це просто п'ятниця, тоді спокійно можна давати і брати гроші в борг.