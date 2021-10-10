RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коли і як не можна позичати гроші, щоб не опинитися в злиднях: перевірені часом поради

Автор: Styler

У народі існує безліч прикмет і забобонів, пов'язаних з грошима. Не виключенням стала тема позики грошей.

Про те, коли краще не позичати гроші пише ndsmi.by.

Коли не можна брати гроші в борг

Гроші не можна брати в борг, коли ви з людиною перебуваєте в сварці. Бувають моменти в житті, коли між людьми натягнуті відносини. В такий час краще не брати в борг.

В іншому випадку разом з грошима вам може передатися негатив. Також це може зруйнувати ваше партнерство і дружбу.

Гроші не можна позичати в повний місяць. Згідно з місячним календарем, в такі дні краще також і не давати гроші в борг, і не просити нікого про допомогу. Астрологи кажуть, що це матиме негативний вплив на ваші фінанси і удачу в цілому.

Також не варто брати гроші в борг напередодні Нового року. Оскільки це свято входження в новий період часу, то краще входити в новий рік без боргів.

Багато народних прикмет, причому не тільки слов'янських, а й європейських або східних, кажуть, що не потрібно брати в борг у вівторок.

П'ятниця 13. У цей день краще не здійснювати ніякі операції з грошима. Винятком може бути тільки вимушена ситуація. Якщо це просто п'ятниця, тоді спокійно можна давати і брати гроші в борг.

Нагадаємо, фахівці назвали речі, які притягують в будинок бідність і невдачі.

Ми також писали про те, чому в будинку не можна тримати грошове дерево.

Читайте РБК-Україна в Google News
деньгиудача