Коли і як не можна позичати гроші, щоб не опинитися в злиднях: перевірені часом поради

У народі існує безліч прикмет і забобонів, пов'язаних з грошима. Не виключенням стала тема позики грошей.
Про те, коли краще не позичати гроші пише ndsmi.by.
Гроші не можна брати в борг, коли ви з людиною перебуваєте в сварці. Бувають моменти в житті, коли між людьми натягнуті відносини. В такий час краще не брати в борг.
В іншому випадку разом з грошима вам може передатися негатив. Також це може зруйнувати ваше партнерство і дружбу.
Гроші не можна позичати в повний місяць. Згідно з місячним календарем, в такі дні краще також і не давати гроші в борг, і не просити нікого про допомогу. Астрологи кажуть, що це матиме негативний вплив на ваші фінанси і удачу в цілому.
Також не варто брати гроші в борг напередодні Нового року. Оскільки це свято входження в новий період часу, то краще входити в новий рік без боргів.
Багато народних прикмет, причому не тільки слов'янських, а й європейських або східних, кажуть, що не потрібно брати в борг у вівторок.
П'ятниця 13. У цей день краще не здійснювати ніякі операції з грошима. Винятком може бути тільки вимушена ситуація. Якщо це просто п'ятниця, тоді спокійно можна давати і брати гроші в борг.
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