Без чого не можна їздити взимку в авто: цей список потрібен кожному водієві

Зимова гума

Як тільки на дорогах України починаються перші зимові опади, а температура падає до нуля, водіям потрібно подбати про взуття для свого залізного коня. Гума повинна бути по сезону.

Можна використовувати й всесезонну, але потрібно пам'ятати, що вона не дуже підходить для їзди по засніжених дорогах за містом.

Робочий акумулятор

Для багатьох акумуляторів, зимові перепади температур стають справжнім випробуванням. Якщо ви не впевнені в роботі цього агрегату і раніше вже бували проблеми, то варто провести діагностику акумуляторної батареї. А потім вирішити питання з обслуговуванням або заміною.

Нові двірники

Старі двірники, які вже почали скрипіти або залишати смуги під час дощу, замінити потрібно однозначно. Якщо ви мали з ними проблеми влітку і восени, то пора з ними розлучитися.

Можна обійтися заміною гумки, якщо ваша модель авто таке допускає. Однак нові двірники не коштують дуже дорого, ваша безпека набагато дорожче.

Щітка зі скребком

Чистити сніг з автомобіля найкраще, коли він свіжий і м'який. Якщо сніг на машині вас застав зненацька і до ранку він став вже твердим, то вам допоможе спеціальна щітка зі скребком. Велику кількість снігу варто прибрати не тільки з капота і стекол, але і з даху.

Лопата

Невелику лопату варто мати в багажнику автомобіля не тільки взимку. Однак без неї впоратися під час снігопадів буде дуже важко.

З її допомогою вам доведеться не тільки відкопувати машину у дворі, але і можливо – на трасі, під час сильних заметів і хуртовин.