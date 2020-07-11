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Нелітні температури: синоптик попередила про істотне похолодання

Україна, Субота 11 липня 2020 19:59
Нелітні температури: синоптик попередила про істотне похолодання
Погода в Україні 12 липня (фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Синоптик Наталка Діденко попередила про суттєве зниження температури повітря в неділю

Погода в Україні 12 липня буде з сильними зливами, шквалами та зниженням температури повітря до +12 градусів. Таку погоду синоптик Наталка Діденко прогнозує для жителів західних областей. Разом з тим на сході та півдні країни утримуватиметься спека і показники термометрів у позначок +28... +33 градуси. Детальний прогноз синоптик опублікувала у своєму мікроблозі в Facebook.

"На Петра й Павла істотно похолодає у західних областях України. Температура повітря знизиться вдень до +12… +18 градусів! На решті території України ще буде спекотно, +28… +33 градуси. Дощі, грози, місцями сильні зливи та шквали найбільш ймовірні в західних, північних областях та на Вінниччині", - пише синоптик.

Також Діденко розповіла, де в Україні очікувати сонячну погоду та дала прогноз на неділю для киян.

"На Півдні, Сході, у більшості центральних областей - яскраве пекуче сонце. У Києві на Петра й Павла - висока температура повітря, +28… +30 градусів. Дощ з грозою більш ймовірний у другій половині дня", - додала вона.

Нелітні температури: синоптик попередила про істотне похолодання

Погода в Україні 12 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали, що синоптики розповіли, коли в Україну прийде затяжне похолодання.

Також повідомлялося, експерти розповіли як врятуватися, якщо потрапили в грозу.

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