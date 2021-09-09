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Деяким українцям відмовлять у субсидіях: кому не пощастить

Автор: Людмила Жукова

Субсидія в Україні дістанеться не кожному, хто подав заяву. Призначення цієї пільги залежить від критеріїв, що стосуються матеріального добробуту одержувача. Найголовнішим є - площа житла.

Так, на сайті Мінсоцполітики нагадали, кому субсидія не нарахується через велику площу нерухомості.

Є певні норми житла, на які призначається субсидія.

"Норма житла, на яку призначається субсидія, на домогосподарство з людини становить майже 49 кв. м, і 13,65 - на кожну наступну людину. Тобто, на сім'ю з трьох осіб - близько 75 кв. У минулий опалювальний період в Україні було близько 450 тис. домогосподарств, які отримують субсидію на понаднормову площу", - сказано на сайті.

Постановою, яка регламентує призначення житлових субсидій, визначено, що субсидія на понаднормову площу поширюється тільки в одному випадку - якщо до складу домогосподарства входять непрацюючі непрацездатні особи (особи з інвалідністю, пенсіонери, діти).

У таких випадках субсидії на понаднормову площу, як і в попередні опалювальні періоди, будуть нараховані автоматично на підставі інформації про склад домогосподарства та про соціальний статус його членів.

Коли вам відмовлять у субсидії

  • площа квартири перевищує 130 кв. м,
  • площа будинку понад 230 кв. м.

При призначенні субсидій не враховуються житлові приміщення, що знаходяться у спільній частковій або спільній власності, або розташовані в сільській місцевості та отримані у спадок.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, як зберегти субсидію після покупки нерухомості.

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Субсидії в Україні