Популярний засіб захисту виявився марним від COVID-19: вчені показали відео

Вчені розповіли про марність популярного ЗІЗ від коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Пластикові щитки для обличчя не здатні захистити людину від зараження COVID-19, якщо інфікована людина, яка знаходиться поблизу, чхає без маски. Дослідження показало, що вірус "вихрових кілець" може легко пройти повз них.

Вчені з Університету Фукуока в Японії використовували комп'ютерні моделі, щоб візуалізувати поширення навколо щитка для обличчя крапель, що викидаються при чханні з відстані 1 метра. Про це пише Daily Mail.

Як з'ясувалося, "вихрові кільця", що утворюються при чханні, переносять інфекційні частинки на цей захист для обличчя менше ніж за секунду і прилипають до країв пластику.

Дослідники кажуть, що якщо час появи цієї хвилі частинок коронавірусу збігається з диханням людини, яка носить захисну маску, вона може заразитися.

Щиток для обличчя не може захистити людину від зараження COVID-19 (фото: aip.scitation.org)

Попереднє дослідження показало, що щитки також марні для захисту від аерозолів, що вказує на те, що інфікована людина, яка носить їх, все ще може поширювати вірус.

Варто зауважити, що чимало людей надавали перевагу захисним щиткам на противагу маскам, оскільки вони менш "суворі" й не викликають відчуття клаустрофобії. Вони також дозволяють людям бачити рот людини, що допомагає при читанні по губах і невербальному спілкуванні, а також корисно для слабочуючих.

Під час пандемії COVID-19 пластикові щитки для обличчя стали популярними у багатьох груп, включаючи косметологів та перукарів, майстрів з манікюру та тату.

Дослідники раніше виявили, що щитки дозволяють проходити через козирки майже 100% крихітним краплям, що переносяться у повітрі, випущеними пацієнтами з коронавірусом.

Японське комп'ютерне моделювання показало, що майже всі краплі в повітрі розміром менше ніж 5 мікрометрів, які виділяються при розмові та диханні, виходять через козирок. А половина більш великих крапель розміром 50 мікрометрів, що виділяються при кашлі та чханні, потрапила в повітря.

Разом з дослідженням, опублікованим в журналі Physics of Fluids, було представлено відео, яке демонструє марність цього популярного засобу індивідуального захисту (ЗІЗ) в умовах пандемії.

Відео: Вчені показали, чому щиток для обличчя марний для захисту від коронавірусу

""Вихрові кільця", що утворюються при чханні, вловлюють мікроскопічні краплі всередині чхання і переносять їх до верхнього і нижнього країв маски для обличчя", - сказав автор дослідження доктор Фудзіо Акагі.

Модель також використовується для виявлення способів поліпшення поточних щитів і створення версій, які не мають таких недоліків.

"Нині ми розробляємо і демонструємо кілька покращених щитків. Ми хочемо внести свій внесок у захист людей від інфекції т віримо, що одного разу в найближчому майбутньому медичні працівники зможуть запобігти зараженню, використовуючи тільки захисну маску і звичайну маску або, в ідеалі, тільки захисну маску", - зазначив він.

Відео: Вчені довели марність щитка для обличчя як засобу захисту від зараження COVID-19

Раніше український епідеміолог розповів про неякісні маски та заявив, що в умовах пандемії вони тільки шкодять.

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