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Деякі жінки не відчувають болю: вчені зробили відкриття

 

У деяких жінок є ген, який блокує відчуття болю

Вчені з Великобританії зробили приголомшливе відкриття. Виявляється, є пояснення, чому деякі жінки абсолютно чутливі до болю, тобто його не відчувають. Річ у тому, що у деяких представниць прекрасної статі є ген, який блокує відчуття болю. Він зустрічається в однієї жінки з сотні.

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Як повідомляє Univercity Of Cambridge, вчені вивчили тих жінок, хто народив дитину. Виявилося, що деякі з учасниць ДНК мали ген KCNG4 більш високого показника, ніж інші учасниці. Саме ген KCNG4 допомагає виробляти білок, який контролює електричний сигнал в нервових клітинах.

"Генетична особливість, виявлена у жінок, які мають менший біль під час пологів, призводить до "дефекту" у формуванні нервових сигналів. Насправді цей дефект діє як природна епідуральна анестезія", - розповів Доктор Сент-Джон Сміт, який є автором дослідження.

За матеріалами дослідження, є чинники, які впливають на больові відчуття при пологах. До них відносяться:

  • Інтенсивність та тривалість перейм.
  • Ступінь і швидкість розкриття шийки матки.
  • Розтягнення перінеальних тканин.
  • Вік, попередні пологи, загальний медичний стан пацієнтки.
  • Відносне співвідношення розмірів плоду до розмірів родового каналу.

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