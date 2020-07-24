Деякі жінки не відчувають болю: вчені зробили відкриття

У деяких жінок є ген, який блокує відчуття болю
Вчені з Великобританії зробили приголомшливе відкриття. Виявляється, є пояснення, чому деякі жінки абсолютно чутливі до болю, тобто його не відчувають. Річ у тому, що у деяких представниць прекрасної статі є ген, який блокує відчуття болю. Він зустрічається в однієї жінки з сотні.
Як повідомляє Univercity Of Cambridge, вчені вивчили тих жінок, хто народив дитину. Виявилося, що деякі з учасниць ДНК мали ген KCNG4 більш високого показника, ніж інші учасниці. Саме ген KCNG4 допомагає виробляти білок, який контролює електричний сигнал в нервових клітинах.
"Генетична особливість, виявлена у жінок, які мають менший біль під час пологів, призводить до "дефекту" у формуванні нервових сигналів. Насправді цей дефект діє як природна епідуральна анестезія", - розповів Доктор Сент-Джон Сміт, який є автором дослідження.
За матеріалами дослідження, є чинники, які впливають на больові відчуття при пологах. До них відносяться:
Як ми раніше повідомляли, українська співачка Ольга Доля, яка застрягла в Казахстані через пандемії COVID-19, поділилася зі своїми передплатниками в Instagram секретом здорового харчування, завдяки якому вона зберігає стрункість.