Українська співачка поділилася секретом стрункості та здорового харчування

Ольга Частка (фото: instagram.com/olgadolya.music)

Арртистка зазначила, що дуже важливо розрахувати калорійність свого раціону

Українська співачка Ольга Доля, яка застрягла в Казахстані через пандемію COVID-19, поділилася зі своїми підписниками в Instagram секретом здорового харчування, завдяки якому вона зберігає стрункість. Артистка зізналася, що схильна до повноти, тому їй просто необхідно стежити за тим, що і в якій кількості вона їсть.

"Мене природа, на жаль, не нагородила таким метаболізмом, при якому їси і не товстієш. Заздрю таким людям. У мене крок вправо, крок вліво і все в боки. Тому все життя веду змагання за свою фігуру. Хоча, зізнаюся, були моменти, коли я програвала у цій битві. І ось я, як кожна жінка, незадоволена собою, коли улюблене плаття ледве сходиться — настрій на нулі, чоловік не розуміє, від чого така зла. А зла, тому що самооцінка починає падати. Ось тут важливо не почати "заїдати" свій стрес, а взяти себе в руки. Взагалі, приведення себе у форму процес складний, але захоплюючий і вдячний. Хочу розповісти, як навчитися складати корисне і розумне меню", - поділилася Ольга.

Ольга Частка розповіла про свій раціон харчування (фото: instagram.com/olgadolya.music)

За словами співачки, найважливіше в процесі здорового харчування — це рахувати калорійність свого раціону.

"Потрібно розуміти різницю між: МАЛО і КАЛОРІЙНО. Можна їсти мало, але висококалорійну їжу. Розберемо приклад на двох видах сніданку:

1. Звичайний невеликий бутерброд з білого хліба з сиром, маслом та ковбасою (150 г).

2. Вівсяна каша на воді з додаванням льняної олії (150 г).



Як бачите, вага продуктів однакова. Тому на першому етапі ви заповните шлунок однаково. Однак вівсянка - це довгі вуглеводи, вона додасть ситості на тривалий період. На відміну від бутерброда, який дасть моментальний стрибок, а потім різке зниження цукру в крові та дуже швидко знову захочеться їсти", — наголосила зірка.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgadolya.music)

Артистка на прикладі показала, як важливо розрахувати калорійність свого раціону:



"Варіант сніданку 1:

- хліб 60 г (145 ккал),

- масло вершкове 15 г (112 ккал),

- сир голландський 30 г (105 ккал),

- ковбаса докторська 40 г (102 ккал),

- чай з цукром 20 г цукру (80 ккал)

РАЗОМ 544 ККАЛ!!!



Варіант сніданку 2:

- каша вівсяна на воді 145 м (127 ккал),

- олія лляна 3 г (26 ккал),

- чай без цукру (0 ккал)

️РАЗОМ 153 ККАЛ!!!



Відчули різницю? У цьому полягає СУТЬ успіху БАГАТО можна їсти і худнути, а можна МАЛО і одужувати. І не забувайте про спорт!" - підсумувала Доля.



Ілюстративне фото (instagram.com/olgadolya.music)

Зазначимо, що Ольга Доля в минулому — фітнес-тренер і консультант з харчування. Вона більше 10 років поєднувала свою основну діяльність з роботою тренера з шейпінгу та аеробіки.

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