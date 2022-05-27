Деякі риси обличчя можуть вказувати на серцевий напад: як не пропустити сигнал

Ознаки серцевого нападу

В одиноких випадках запобіжні ознаки можуть з’явитися за кілька місяців до нападу. Зокрема, про небезпечну хворобу можуть підказати певні риси обличчя.

У ранніх дослідженнях вчені виявили зв’язок між рисою обличчя обличчя та підвищеним ризиком проблем із серцем. Отримані дані свідчать про те, що залисини, відкладення холестерину на повіках та в щілинах мочки вух можуть свідчити про ризик серцево-судинних захворювань.

Дані показали, що серед учасників, у яких виявлялися три з чотирьох з цих ознак, 57 відсотків страждали на серцеві захворювання.

Було зазначено, що люди з відкладеннями холестерину змінюють колір ока, на зовнішніх краях рогівки з’являється каламутно-біле, сіре або блакитне непрозоре кільце.

Однак, чіткими рисами обличчя були відкладення холестерину на повіках і залисини у чоловіків.

"Деякі залисини, складки на мочках вух, підвищене облисіння та відкладення холестерину на обличчі можуть вказувати на те, що ви схильні до ризику серцевих захворювань, таких як інсульт і серцеві напади. Хоча немає чітких доказів зв’язку кожної ознаки з підвищеним ризиком серцевих захворювань, більшість досліджень вважають, що ці особливості можуть виникати через спадкові гени або зміни в гормонах організму", - сказав лікар Моніка Вассерманн.

Як уникнути хвороби

Кілька дієвих порад допоможуть уникнути хвороб серця та вберегтися від інфаркту: