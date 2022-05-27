Деякі риси обличчя можуть вказувати на серцевий напад: як не пропустити сигнал

Коли відбувається серцевий напад, то відбувається раптове здавлювання грудної клітки. Тому важливо звертати увагу на всі попереджувальні знаки небезпечного для життя порушення.
На що важливо звернути увагу, повідомляє Express.
В одиноких випадках запобіжні ознаки можуть з’явитися за кілька місяців до нападу. Зокрема, про небезпечну хворобу можуть підказати певні риси обличчя.
У ранніх дослідженнях вчені виявили зв’язок між рисою обличчя обличчя та підвищеним ризиком проблем із серцем. Отримані дані свідчать про те, що залисини, відкладення холестерину на повіках та в щілинах мочки вух можуть свідчити про ризик серцево-судинних захворювань.
Дані показали, що серед учасників, у яких виявлялися три з чотирьох з цих ознак, 57 відсотків страждали на серцеві захворювання.
Було зазначено, що люди з відкладеннями холестерину змінюють колір ока, на зовнішніх краях рогівки з’являється каламутно-біле, сіре або блакитне непрозоре кільце.
Однак, чіткими рисами обличчя були відкладення холестерину на повіках і залисини у чоловіків.
"Деякі залисини, складки на мочках вух, підвищене облисіння та відкладення холестерину на обличчі можуть вказувати на те, що ви схильні до ризику серцевих захворювань, таких як інсульт і серцеві напади. Хоча немає чітких доказів зв’язку кожної ознаки з підвищеним ризиком серцевих захворювань, більшість досліджень вважають, що ці особливості можуть виникати через спадкові гени або зміни в гормонах організму", - сказав лікар Моніка Вассерманн.
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