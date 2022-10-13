Упоминание Байрактара в рекламе действительно работает, - исследование

57% украинцев признались, что им нравится использование образов "Байрактар", "Патрон", "Химарс" в брендинге товаров и услуг.

Об этом свидетельствуют данные исследования Google и Kantar о креативе во время войны.

Так, 45% полагают, что рекламные активности брендов должны учитывать военные реалии. 17% хотят видеть в рекламе счастливую жизнь без войны.

55% людей считают уместным использование военной темы. Остальным не нравится военная тематика в рекламе. Они считают, что это спекуляция на эмоциях в корыстных целях или такая реклама обесценивает заслуги ВСУ.

72% опрошенных считают уместным использование патриотической темы; 20% отмечают, что это работает только для социальных целей.

23% опрошенных отмечают, что есть действия раздражающих их брендов в период военного положения. Например, это использование национальной символики в коммерческих целях, не учитываются реалии войны, спекуляция на теме войны и другие.

Наименее уместным в рекламе бренда является привлечение политических деятелей. Среди военных, которые хотели бы видеть в рекламе брендов, называют Валерия Залужного (24%), обычного солдата или военного. Для 21% затруднились ответить, кого именно они хотели бы видеть брендамбассадором.

46% сказали, что отрицательно воспринимают использование русского языка.

Юмористическая реклама раздражает только 26%, а 32% отмечают, что им такая рекламная активность нравится и она уместна.

57% отмечают, что положительно относятся к использованию новых известных военных образов - Патрон, Байрактар, Химарс и т.д. 41% из них соглашаются, что использование таких образов положительно повлияет на решение совершить покупку товаров бренда.

Более половины опрошенных считают, что бренды должны продолжать рекламировать товары и услуги, 45% считают, что рекламные активности должны учитывать военные реалии. Несмотря на критику брендов в соцсетях за постоянное обыгрывание "Джавелинов" и "Байракторов" рядовому покупателю это нравится.