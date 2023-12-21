"Негатива и так много". Столичный ТРЦ отказал защитнику Мариуполя в показе на экранах имен погибших и пленных военных

Детали скандала

Военный рассказывает, что они несколько раз обращались к руководству ТРЦ "Gulliver" в центре Киева. На фасаде здания находятся большие экраны, где транслируют рекламу.

Целью обращения была трансляция информации о том, что многие воины находятся в плену. Кроме того, защитник предлагал периодически показывать павших героев.

"Это не было бесплатной просьбой. Но администрация и "бизнесмены" ответили, что не хотят транслировать негатив, и что смысла у этих видео нет", - пишет Руслан.

Он также добавил скриншоты переписки. В одном из них менеджер ответил, что такая реклама будет более актуальна для зарубежной аудитории.

Столичный ТРЦ попал в скандал с военным (фото: instagram.com/_ruslandavid)

"Мы пытаемся ставить позитив. Негатива вокруг и так много", - говорится в сообщении.

В другой переписке военному объяснили, что видят в таком предложении риски для безопасности ТРЦ и его посетителей.

Столичный ТРЦ попал в скандал с военным (фото: instagram.com/_ruslandavid)

Реакции украинцев