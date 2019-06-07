У неї дорогі костюми: MARUV розкрила вартість кокошників Полякової

MARUV, відома українська виконавиця, яка нещодавно висловилася про майбутні парламентські вибори, розсекретила ціни, які Оля Полякова витрачає на свої сценічні костюми. Про це вона поговорила з ведучим передачі "Слава+" на "Люкс ФМ".

MARUV зізналася, що за свої власні костюми вона платить небагато і часто для її сценічних образів речі купуються в аутлетах і навіть в секонд-хендах. Для себе і свого балету вона шиє нові костюми в середньому два рази на місяць. Найдорожчим її костюмом став образ для кліпу Focus on me, який вона представила у фіналі Нацвідбору на Євробачення. Вартість цього костюма – 15 тисяч гривень.

MARUV розповіла, скільки витрачає на костюми (скріншот)

Вона зазначила, що не розуміє, як артисти заробляють гроші, так як більша частина заробітку йде на шоу, сценічні костюми та кліпи, а реальні гроші починають приходити тільки після 4-5 років на сцені.

В якості прикладу MARUV призвела Олю Полякову і розповіла, скільки коштують її сценічні костюми.

"Я не знаю, як заробляє Оля Полякова, у неї складні і дорогі костюми. Вона робить собі головні убори у Лесі Патоки. Вона одна з найбільш дорогих дизайнерів. Один головний убір у неї коштує кілька тисяч доларів, а то і більше. У неї постійно перуки, а перуки з натуральних волосся коштує від 1,5 тисячі доларів до 4. Це стільки грошей і вкладень просто в один образ, щоб вийти на сцену", - розповіла артистка.

MARUV розповіла про сценічних костюмах Полякової (YouTube/Люкс ФМ)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Оля Полякова і MARUV помірялися довгими ніжками.

А також розповідали про те, що MARUV зізналася, чому чекає парламентські вибори в Україні.