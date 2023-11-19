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Стоит ли украинцам верить в парафинотерапию: ответ Минздрава

Воскресенье 19 ноября 2023 21:03
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Стоит ли украинцам верить в парафинотерапию: ответ Минздрава Парафинотерапия может быть приятной (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Парафин дарит свет. Им согреваются наши воины в полевых условиях. Его используют в косметике и электротехнической отрасли. Однако можно ли усилить им эффективность реабилитации или даже лечить пациентов?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что украинцам следует знать о парафинотерапии, и советуют ли врачи прибегать к ней во время болезней и в косметических целях.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство здравоохранения Украины, Wikipedia.

Что такое парафинотерапия

Парафинотерапия - метод альтернативной медицины и теплолечения с использованием высокоочищенного белого, лишенного примесей парафина (с температурой плавления 52-55 градусов по Цельсию).

Перед использованием материал полностью обезвоживают и нагревают, после чего наносят на кожу пациента.

Впервые использование тепловых свойств парафина было предложено французским врачом Бартом де Сандфором в 1902 году.

Важной процедурой при лечении боевых ранений парафинотерапия стала в годы Первой мировой войны. В то же время, как раньше, так и сейчас, не все медики согласны с применением парафина в лечебных и реабилитационных целях.

Виды парафинотерапии

Подвидов и методик парафинотерапии очень много. Основные среди них:

  • наслаивание (парафин наносят на тот или иной участок кожи слоем 1-2 см, покрывают компрессной клеенкой или вощаной бумагой, после чего укутывают в одеяло или другой материал, сохраняющий тепло)
  • парафиновая ванна (на ту или иную часть тела - чаще всего конечность - наносят парафин температурой 50-55 градусов, после чего погружают в сосуд, наполненный более горячим материалом)

Иногда парафинотерапию сочетают с:

  • озокеритотерапией (использование в медицинских целях парафина вместе с озокеритом - "горным воском")
  • грязелечением
  • инфракрасным облучением

В пределах косметических процедур на кожу дополнительно могут наносить разные кремы, а в парафин - добавлять эфирные масла или травы.

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Парафин - универсальный материал (иллюстративное фото: Рixabay)

Показания к процедурам

Как и множество других "чудодейственных" методов, парафинотерапию применяют для совершенно разных ситуаций. Ее могут использовать, например:

  • во время боли или скованности в суставах
  • во время неврологических заболеваний
  • для заживления ран и травм
  • для борьбы с сухостью рук
  • для уменьшения морщин на лице
  • для преодоления обморожения
  • во время лечения женской половой системы
  • для преодоления заболевания внутренних органов и т.п.

Позиция Минздрава

В Минздраве признают, что о парафинотерапии существует множество статей разного качества. В то же время ни одна из них не указывает, какое именно действие имеет этот "чудо-метод".

"Единственное, о чем можно говорить с уверенностью - в большинстве своем парафин используют как вспомогательное средство для уменьшения боли. Однако ученые отмечают: эффект от процедуры - кратковременный", - напомнили в ведомстве.

Учитывая недостаточное количество убедительных доказательств эффективности парафинотерапии, эксперты призывают не тратить время и деньги на этот метод. В свою очередь советуют выбирать активную, доказательную и безвозмездную реабилитацию (и лечение) от государства.

Отметим также, что парафинотерапия имеет ряд противопоказаний. Врачи не советуют применять ее во время:

  • острых воспалительных процессов
  • выраженного атеросклероза
  • ишемической болезни сердца
  • стенокардии
  • хронического гломерулонефрита
  • цирроза печени
  • второй половины беременности (и в период лактации)

Напомним, ранее мы рассказывали, лечат ли (по мнению медиков) ультразвуковые процедуры.

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