Тиждень на апараті ШВЛ: в Єгипті борються за життя відомого українського волонтера

Стан - стабільно тяжкий

Юрасюк – відомий фронтовий волонтер і дитячий стоматолог з міста Ірпінь поруч з Києвом. Його друзі оголосили збір коштів на Facebook для подальшого лікування і підтримки його сім'ї. В постах пишуть, що разом з дружиною Ольгою він відпочивав у Єгипті. Там українець захворів на пневмонію, а тест підтвердив COVID.

"З нашим другом волонтером трапилася біда. Зараз він у госпіталі в Єгипті під апаратом ШВЛ. Стан – стабільно важкий", - повідомляють знайомі Юрія.

Як розповів РБК-Україна Анатолій Кушнірчук, який дружить з волонтером багато років, сім'я прилетіла на тижневий відпочинок у перших числах березня. Відпочивали всією сім'єю з двома дочками в готелі Шарм-ель-Шейха.

На третій чи четвертий день Юрію стало погано, почав кашляти, задихатися. Дуже різко почалася хвороба. Тест підтвердив COVID. 5 березня звернувся до лікаря, і його забрали в лікарню. А вже числа 9-го підключили до апарату ШВЛ", - розповів друг хворого туриста.

Лікарі не дозволяють спілкуватися з дружиною

За словами товариша, у дружини й дочок коронавірус не підтвердився, тому на самоізоляцію їх не відправляли. Друзі та туроператор допомогли організувати повернення здорових членів сім'ї в Україну. Потім Ольга Юрасюк повернулася в Шарм-ель-Шейх і оселилася в готелі поруч з госпіталем, де лікують її чоловіка.

Він зазначив, що ні бачитись, ні спілкуватися по телефону подружжю не дозволяють, хоча Юрій у свідомості. Пояснюють це тим, що йому потрібно берегти сили.

Також Ользі не вдавалося отримати детальну інформацію про здоров'я чоловіка – про рівень ураження легень, сатурації, температуру.

"Ми підключили посольство України в Каїрі, я як офіцер ООН з прав людини також запросив допомогу у цій організації. Сьогодні їх представники повинні приїхати до Юрія в лікарню, щоб отримати інформацію про його стан", - повідомив Анатолій Кушнірчук.

За його інформацією, Юрія лікують в Sharm International Hospital. Лікування оплачує страхова компанія. Дипломати залишаються з родиною на зв'язку і надають допомогу.

"Ми готові після виписки організувати повернення Юрія з кисневим концентратором. Зараз збираємо кошти на випадок тривалого лікування та для майбутньої реабілітації", - зазначив капелан.

Всіх небайдужих українців просять допомогти волонтеру. Номер картки Приватбанку: 5168757327659993 (Юрасюк Юрій Анатолійович).

Що робити, якщо захворіли за кордоном

Допомогою громадянам за кордоном займаються консули. До них слід звертатися в першу чергу в разі непередбачених ситуацій за кордоном.

Перед будь-якою поїздкою за кордон у МЗС радять заздалегідь записати номери телефонів консульської служби в країні, де ви перебуваєте: список номерів завжди доступний на сайті МЗС.

Крім того, безпосередньо на місці можна звернутися на офіційну сторінку служби: відправити повідомлення в месенджер і попросити про допомогу.

Різні корисні поради українські консули публікують з хештегом #КонсулПоруч і #КонсулДопомагає в Facebook.

У випадку, якщо турист захворів на відпочинку, витрати за надання медичної допомоги надає виключно страхова компанія, з якою людина уклала договір перед поїздкою. Туристу варто знати про те, що законодавство України не передбачає відшкодування коштом держави.

Якщо страховки немає, всі чеки людина повинна оплачувати самостійно. Якщо є підозра, що захворіли COVID-19, необхідно звернутися в службу підтримки туроператора.

Випадки, які покриває страхова компанія, залежать від виду полісу. Наприклад, базова страховка включає лікування коронавірусу при наявності симптомів, амбулаторне або стаціонарне лікування протягом 14 днів.

Крім звернення до свого туроператора і страхової компанії, необхідно також повідомити посольство або консульство України. У разі необхідності дипломат допоможе у взаємодії зі страховою.

До речі, єгипетська влада раніше заявляла про високий рівень безпеки туристів під час пандемії. Наприклад, ще в грудні чиновники звітували, що серед відпочивальників у 2020 році не було жодного випадку COVID. За останніми даними українського МОЗ, захворюваність коронавірусом в Єгипті складає 8,4 осіб на 100 тисяч населення, в той час, як в Україні – 239,6.