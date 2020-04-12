Тиждень перед Великоднем 2020: що потрібно встигнути зробити в цей період

Великдень в Україні у 2020 році випадає на 19 квітня і тиждень до самого великого церковного свята називають Страсним. У ці сім днів віряни дотримуються найсуворішого посту, очищають свою душу і тіло, готуються до свята, прибирають і готують. В народі його ще називають Білим або Чистим тижнем. Що обов'язково потрібно встигнути в Страсний тиждень – в матеріалі Styler.

Великий понеділок (Страсний понеділок) – в цей день Ісус йшов з учнями та побачив смоковницю, яка зростала, але не давала плодів. Він порівняв її з людьми, які живуть, виконують свої обов'язки, але страждають від духовної безплідності. Віра, милосердя і поблажливе ставлення до ближніх – це те, що дає людині відчути душевний світ.

В цей день було заведено починати прибирання в будинку, білити кути, чистити хлів, мити домашню худобу. Всі ремонти повинні бути закінчені в цей день.

Великий вівторок – в цей день згадують про кількох проповідях Христа про воскресіння мертвих, про Страшний суд і обов'язки не тільки перед Богом. У селах у цей день починали збирати молоко, щоб приготувати сир на свято. Всі домашні справи, пов'язані з шиттям і в'язанням, закінчують в цей день.

Страсна середа - В середу згадують історію про зраду Юди Іскаріота, який видав Христа фарисея всього за 30 срібняків. Примітно, що згодом Юда розкаявся в скоєному, прийшов у відчай і зробив ще один тяжкий гріх – він повісився на гілці осики. Легенда свідчить, що спочатку зрадник вибрав березу, але та побіліла від страху. А ось осика після повішення стала постійно тремтіти на вітрі – як би з жахом здригаючись від того, що сталося.

Вважається, що в середу сповідь має особливу силу і вірянам варто саме в цей день покаятися у своїх гріхах. У цей день заведено виносити з хати сміття.

Великий або Чистий четвер – в цей день починаються найбільші приготування до Великодня. Потрібно сходити в лазню і ретельно обмити своє тіло. Процедуру потрібно зробити рано вранці, до сходу сонця і вважається, що вода у цей день зцілює. Також потрібно навести порядок в домі, вимити вікна. За традицією в цей день заведено фарбувати яйця і пекти паски.

У церквах будуть йти богослужіння, але вірян просять утриматися від відвідування храмів в умовах карантину і дивитися служби онлайн.

Страсна п'ятниця – день найсуворішого посту. В цей день згадують хресний хід на Голгофу, розп'яття і смерть Христа. Не заведено гуляти, співати, веселитися, а приймати їжу можна тільки після того, як на богослужінні виносять плащаницю. Вважається, що в цей день можна займатися кухонними клопотами, але всі прибирання до цього дня повинні бути завершені.

Страсна субота – день для наповнення великоднього кошика. Ввечері його наповнюють пасками, крашанками, салом, ковбасою, хріном і шматочком вершкового масла. Також кладуть сіль і ставлять свічку. Зверху кошик накривають вишитим рушником. Пізно ввечері віряни йдуть на всеношну службу, однак у цьому році доведеться молитися вдома і дивитися богослужіння по телевізору.

Існує повір'я, що той, хто не спить всю ніч перед Великоднем – буде щасливий увесь наступний рік. Однак не варто піддаватися буйним веселощам, розпиванню алкоголю або тілесним розвагам.

Велика неділя (Великдень) – велике свято, яке починається з молитви та пасхального богослужіння. Після служби всі вітають один одного словами: "Христос Воскрес! Воістину воскрес!", а потім відправляються на сімейний сніданок, який складається з освячених продуктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ПЦУ розповіли, як в храмах будуть святкувати Великдень.