За халатность придется "заплатить" здоровьем: как часто нужно стирать домашние тапочки
Домашние тапочки - это та обувь, в которой человек проводит едва ли не больше времени. Поэтому со временем они могут стать настоящим питомником бактерий. Следует знать, как часто нужно стирать тапочки.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что произойдет, если долго не стирать тапочки и чем это грозит здоровью.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Live strong и сайт Bedroom athletics.
Вред для ног
Ортопед Алиса Куизинас рассказала, что тапочки, которые стираются, содержат в себе много микробов и бактерий.
Чем дольше вы не будете их стирать, тем больше вероятность того, что в них накопятся микробы или другие раздражители, которые могут негативно повлиять на кожу ног.
Важно знать, что тапочки могут содержать бактерии и грибки, вызывающие микоз стопы и грибок ногтей на ногах, а также вирусы, вызывающие бородавки.
К тому же внутри тапочек могут накапливаться отмершие клетки кожи, пыль и другой мусор, который потенциально может вызвать зуд или раздражение ног.
Еще более негативные последствия могут принести ноги, способные к потливости, поскольку пот создает теплую и влажную среду, способствующую размножению инфекционных микробов.
Как часто стирать
По словам ортопеда, стирать тапочки нужно тогда, когда вы видите загрязненность или чувствуете неприятный запах. В общем, стоит это делать несколько раз в год.
В частности, соблюдайте следующие правила:
- перед стиркой тапки обрабатываются моющим раствором вручную
- стирать их нужно в специальном мешочке, при температуре не выше 30-40 градусов
- выбирайте режим "Ручная стирка" и выключите функцию отжима
- прополоскать тапочки лучше дважды
Как сохранить чистыми дольше
Следуйте указаниям, чтобы поддерживать тапочки в чистоте и уменьшить количество стирки:
- наденьте носки. Делая это, вы уменьшите количество мертвой кожи, жира и запахов, которые ваши вспотевшие ноги перенесут на тапочки
- носите их только в помещении. Конечно, если носить тапочки на улице, то они загрязняются быстрее
Уход и ремонт тапок
Большинство людей выбрасывают изношенные или поврежденные тапочки и покупают новые. Но если у вас есть любимая пара, от которой вы не можете отказаться, то их можно отремонтировать:
- распущенные швы можно сшить заново, чтобы закрепить верхнюю часть на подошве
- на тканевых тапочках, которые стираются насквозь на подошве, вы можете вырезать кусок ткани в соответствии с контуром тапочек, а затем пришить
- если тапочки имеют кожаный верх, регулярное нанесение кондиционера или полирование кожи поможет сохранить ее эластичность и предотвратить появление трещин
Если у вас есть разные тапочки для теплой и холодной зимней погоды, храните их должным образом между сезонами. Прежде чем хранить их, очистите и убедитесь, что они полностью высохли.
Напхайте тапочки бумажными полотенцами, чтобы они держали форму и храните их в оригинальной коробке для обуви или пластиковых контейнерах.
Никогда не храните кожаные тапочки в закрытых пакетах. Им нужно дышать на протяженнее месяца, когда они находятся в шкафу.
Раньше мы сообщали, как хранить зимнюю обувь, чтобы она занимала меньше места.
Также мы писали, почему так важно снимать обувь перед входом в дом.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.