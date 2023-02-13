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Где в Киеве можно сдать на утилизацию использованный туристический газовый баллончик

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Киев, Понедельник 13 февраля 2023 01:42
Где в Киеве можно сдать на утилизацию использованный туристический газовый баллончик Фото: использованный туристический газовый баллончик нужно отнести в спецконтейнер, установленный по Киеву (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В Киеве расположено 210 специализированных контейнеров, предназначенных для сбора использованных туристических газовых баллончиков, отработанных батареек, неповрежденных ртутных термометров и энергосберегающих ламп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу КП "Киевкоммунсервис".

Как напоминает коммунальное предприятие, утилизация опасных отходов такого вида очень важна. Отработанные батарейки, энергосберегающие лампы и термометры, газовые баллончики нельзя выбрасывать прямо в мусорку, ведь со временем они попадут на свалки, где под влиянием природных факторов быстро разрушаются, а содержащиеся в их составе токсичные вещества попадают в почву и воду.

Специализированные контейнеры сбора расположены во всех районах города. Карта контейнеров - по ссылке: https://cutt.ly/u2bTnW1.

Где в Киеве можно сдать на утилизацию использованный туристический газовый баллончик

На карте с расположением всех контейнеров сбора красным обозначены активные пункты, желтым - забранные на ремонт контейнеры. К каждой локации добавлено фото контейнера.

Кроме того, если баллончиков много, их можно отдать сразу на производственную базу "Киевкоммунсервис" по адресам: ул. Бакинская, 37-41, или ул. Кудрявская, 23.

Недавно РБК-Украина сообщало, как безопасно пользоваться портативными газовыми плитками.

Ранее мы писали, что в ГСЧС призывали украинцев соблюдать правила безопасности при использовании газовых горелок и дали несколько советов.

Напомним, ранее спасатели дали украинцам советы, как подготовиться к длительным отключениям света или блекаута.

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