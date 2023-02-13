Где в Киеве можно сдать на утилизацию использованный туристический газовый баллончик
В Киеве расположено 210 специализированных контейнеров, предназначенных для сбора использованных туристических газовых баллончиков, отработанных батареек, неповрежденных ртутных термометров и энергосберегающих ламп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу КП "Киевкоммунсервис".
Как напоминает коммунальное предприятие, утилизация опасных отходов такого вида очень важна. Отработанные батарейки, энергосберегающие лампы и термометры, газовые баллончики нельзя выбрасывать прямо в мусорку, ведь со временем они попадут на свалки, где под влиянием природных факторов быстро разрушаются, а содержащиеся в их составе токсичные вещества попадают в почву и воду.
Специализированные контейнеры сбора расположены во всех районах города. Карта контейнеров - по ссылке: https://cutt.ly/u2bTnW1.
На карте с расположением всех контейнеров сбора красным обозначены активные пункты, желтым - забранные на ремонт контейнеры. К каждой локации добавлено фото контейнера.
Кроме того, если баллончиков много, их можно отдать сразу на производственную базу "Киевкоммунсервис" по адресам: ул. Бакинская, 37-41, или ул. Кудрявская, 23.
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