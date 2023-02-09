Опасный день 10 февраля: что может нам принести Меркурий в соединении с Плутоном

Плутон и Меркурий

По словам астрологов, основная проблема заключается в том, что обе эти планеты имеют много общих граней воздействия на человечество и на каждого из нас в отдельности. Плутон и Меркурий затрагивают сферу общения и энергетического взаимодействия друг с другом.

Какие трудности могут быть

Людям будет сложнее находить общий язык друг с другом и 10 февраля ссоры могут происходить буквально на ровном месте. Незнакомые личности могут поступать по отношению к вам неприятно и даже токсично. И все это будет сильно выбивать из колеи.

При соединении Меркурия и Плутона возникает стереотипное мышление у многих людей. Они перестают думать собственной головой и предпочитают что-то более универсальное и консервативное. Порой в принятии решений они используют готовые ответы и поддаются под влияние общества.

10 февраля может появиться тяга к лени и бездействию. Настроиться на работу станет сложнее, а работоспособность и продуктивность резко снизятся.

Как преодолеть воздействие планет

Думайте собственной головой. Именно так вы сможете обойти все неприятности, в которые попытаются вас втянуть Плутон и Меркурий. Используйте свой опыт, чутье и трезвость взгляда.

Будьте осторожны с эмоциями. В такие дни будьте внимательнее с проявлениями эмоций. Ваши чувства могут спутывать мысли и пускать по неверному пути. Следите за логикой и не торопитесь, если придется делать сложный выбор.

Не отвечайте на агрессию. В такие дни люди будут раздражительны и агрессивны. Не стоит отвечать им тем же и разжигать ненужные ссоры и скандалы. Люди могут идти на разные ухищрения для достижения каких-то своих целей или отстаивания собственных позиций - будьте осторожны.

Не совершайте дорогие покупки. Меркурий 10 февраля будет не в настроении, поэтому лучше отложить крупные и дорогие покупки на другой день. Необдуманные или чрезмерные траты могут привести к потере ваших средств.

Решайте простые задачи. На работе старайтесь не заваливать себя сложными задачами, решайте то, что попроще. Творческая энергия может тормозить или полностью заблокироваться, поэтому нестандартные подходы и креатив вам будут недоступны.