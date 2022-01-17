У небі над Угорщиною пролетіла яскрава зелена куля: відео явища

Явище було зафіксовано ще 13 січня, але інформація про нього набула широкого поширення тільки зараз.

Як виявилося, це великий метеор, який жителі країни спостерігали з різних місць по всій країні.

Політ боліда потрапив на камери відеоспостереження і його виклали в мережу.

Поки що не ясно, чи впав він на землю, ставши метеоритом, або згорів в атмосфері.

Чим відрізняється метеорит від метеора, метеороїда і боліда

По суті, це різний стан дрібних астероїдів, що зустрічаються з нашою планетою.

Поки космічне тіло "носиться" в космосі, його називають метеороїдом. Коли метеороїд входить в атмосферу, він стає метеором. Все, що не згорає і падає, називається метеоритом. Саме метеори називають "падаючими зірками".

Більшість метеорів, що падають на землю - лише невеликі частинки, які рухаються з величезною швидкістю, залишаючи вогненний слід при згорянні.

Дістатися до поверхні планети і стати метеоритами (тими самими рідкісними космічними каменями) здатні тільки відносно великі об'єкти.

Найбільш яскраві і помітні метеори іноді називають болідами. Боліди спостерігають приблизно раз на тисячу випадків.