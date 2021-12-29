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У небі над Києвом пролетіли новорічні санчата: реакція дітей і дорослих на казку (фото)

Автор: Styler

Напередодні зимових свят у небі над вечірнім Києвом помітили новорічні санчата. Казкове видовище створили, щоб подарувати віру в дива кожному.

Чарівний політ розпочався над "Охматдитом" - санчата зробили кілька віражів над корпусами, аби підтримати та розважити дітей, які вимушені зустрічати новорічні свята у лікарні.

Потім санчата облетіли Київ, радуючи містян.

"На казковий настрій і новорічне диво чекають усі, однак чи не найбільше - діти в лікарнях. Тому всім маленьким пацієнтам "Охматдиту" ми подарували диво в небі та, звісно, смачні гостинці. А щоб хвиля магії накрила усіх-усіх, санчата облетіли місто, повітря над яким уже пахне глицею та мандаринами. За лічені дні до свят варто нагадати й дорослим, і малим, що дива трапляються, якщо вірити в них", - кажуть організатори незвичної казкової акції.

Над Києвом пролетіли новорічні санчата (фото: Gres Todorchuk)

Додамо, що згідно з опитуванням, прийдешні зимові свята - Новий рік та Різдво - люблять та святкують 98% громадян.

Проте останнім часом, зокрема через пандемію коронавірусу, соціологи відмічають найнижчий рівень відчуття щастя у населення в порівнянні з 2015- 2017 роками.

Раніше ми писали, що у Львові 5-річній дівчинці провели надскладну операцію та повернули здатність ходити.

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Охматдит