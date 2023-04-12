RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Худшие соседи: вот где категорически нельзя сажать укроп

Где нельзя сажать укроп (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Укроп и петрушка богаты множеством витаминов и микроэлементов. Свежая зелень - всегда идеальное дополнение к любому блюду. Поэтому стоит знать, где посадить укроп на даче лучше всего.

Где категорически нельзя сажать укроп - читайте в материале Styler ниже.

Неудачные места

Все зонтические культуры - не лучшие соседи. К ним относится морковь и сельдерей. Если вредители поразят одну, то нужно быть готовыми к тому, что укроп тоже пострадает.

Также укроп влаголюбивая культура. Поэтому не стоит его высаживать рядом со сливой и огурцами.

Почва укропа нужна рыхлая и воздушная. В песчаной почве укроп вырастает безвкусным.

К тому же укроп очень не любит кислую почву: краснеет, вырастает жидким и сухим. Поэтому в идеале еще с осени почву нужно раскислить. Учтите, что и большое количество органики и минеральные удобрения закисляют почву.

Не стоит сажать укроп между клубникой и свеклой. Если ему некуда будет раскинуть свои пушистые "перья", он его попросту и не будет даже отращивать.

Когда сеять

Укроп и петрушка - холодостойкие культуры, поэтому многие садоводы начинают высаживать их уже в начале апреля. Однако при нестабильной погоде лучше этого не делать, поскольку заморозки приведут к гибели растений. Оптимальное время для посадки зелени - апрель и май.

После того как начались посадки, укроп высаживают регулярно через равные промежутки времени, например, через каждые 15-20 дней. Эта методика позволит получить регулярный доступ к свежей зелени в течение всего лета.

Лучше сажать укроп возле таких растений:

  • капуста;
  • горох;
  • листовой салат;
  • картофель;
  • малина;
  • лук.

Раньше мы сообщали, почему укроп желтеет прямо на грядке и что с этим делать.

Также мы писали, кому опасно есть зелень.

Читайте РБК-Украина в Google News
укріпОгород