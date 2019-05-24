Намагався скрутити шию: в супермаркеті Києва неадекват напав на дитину. Відео

Чоловік напав на дитину в супермаркеті Києва (колаж: РБК-Україна)

Неадекватного чоловіка відбила від дитини смілива дівчина

Чоловік накинувся на дитину в одному з київських супермаркетів, який знаходяться в житловому масиві Березняки. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Інцидент стався в п'ятницю, 24 травня. Судячи з відео, чоловік має явні проблеми з психікою. Він вів себе спокійно, стояв на місці, розглядаючи людей навколо, а потім підійшов до хлопчика, що стояв до нього спиною, схопив його за шию і намагався скрутити.

На щастя, вчасно підскочила дівчина, яка відтягнула неадеквата від дитини. Далі видно, що чоловік, імовірно, охоронець відвів нападника в бік.

Чоловік напав на дитину в супермаркеті Києва (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

Користувачі мережі шоковані подією, вони залишають безліч коментарів, закликаючи покарати нападника.

Яка молодець жінка!

Це - материнський інстинкт! Молодець. Головне, щоб цього звіра знайшов тато хлопчика... І на "співбесіду".

Дякуємо ВР за гуманний Закон про психіатрію.

Пощастило, що вона "зрисувала" його - пару секунд затримки і все могло бути плачевно.

Уявляю, скільки трупів на його руках - якщо він у людному місці не витримав, то скількох задушив не в людних місцях.

Ось такі у нас сильні жінки, все доводиться вирішувати самій, мужики взагалі не відреагували.

Немає слів! Міг убити дитину на рівному місці! Страшно виходити кудись.

Зараз воно зайде в інший супермаркет і повторить це. І може дівчини такої поруч не виявиться. Треба було викликати поліцію.

Жах, він же це спланував - навіть стояв і готувався нападати...

Відео з камер, свідчення свідків і по всій суровості закону цьому ублюдку. Хоча годувати його на зоні на наші податки не дуже хочеться.

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