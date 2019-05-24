Намагався скрутити шию: в супермаркеті Києва неадекват напав на дитину. Відео

Неадекватного чоловіка відбила від дитини смілива дівчина
Чоловік накинувся на дитину в одному з київських супермаркетів, який знаходяться в житловому масиві Березняки. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
Інцидент стався в п'ятницю, 24 травня. Судячи з відео, чоловік має явні проблеми з психікою. Він вів себе спокійно, стояв на місці, розглядаючи людей навколо, а потім підійшов до хлопчика, що стояв до нього спиною, схопив його за шию і намагався скрутити.
На щастя, вчасно підскочила дівчина, яка відтягнула неадеквата від дитини. Далі видно, що чоловік, імовірно, охоронець відвів нападника в бік.
Чоловік напав на дитину в супермаркеті Києва (відео: facebook.com/KyivOperativ/)
Користувачі мережі шоковані подією, вони залишають безліч коментарів, закликаючи покарати нападника.
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