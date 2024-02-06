"Не ем, чтобы не поправиться": действительно ли хлеб вреден во время похудения

Во время похудения все стараются избегать есть хлеб, ведь думают, что он только способствует набору веса. Однако это распространенный миф, в который не стоит верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин .

Какой хлеб будет вредить

Очень часто можно услышать - "я не ем хлеб, чтобы не поправиться, но все равно не худею". Тогда возможно проблема в хлебе.

Нутрициолог отметила, что хлеб можно и нужно есть во время похудения.

Если говорить о калорийности ржаного и пшеничного хлеба - то никакого преимущества в ржаном нет. Как оказалось, калорийность почти одинакова и составляет в среднем 250-260 ккал.

Сейчас в магазинах под видом ржаного хлеба чаще всего продается подкрашенный пшеничный.

Если на первом месте в составе продукта стоит пшеничная мука высшего сорта - то совсем неважно, что написано на лицевой стороне упаковки. Такой хлеб не стоит покупать, ведь это простые углеводы, не несущие никакой пользы.

Какой хлеб есть во время похудения

Для того чтобы хлеб подходил для правильного рациона, то он должен быть сделан из ржаной или пшеничной цельнозерновой муки.

"Мука достаточно грубая, с большим количеством клетчатки. И соответственно это полезные сложные углеводы, которые необходимы в питании", - говорится в сообщении.

Поэтому важно белый это или черный хлеб, а то из какой муки он приготовлен.

Нутрициолог призывает не злоупотреблять хлебом. В сутки можно есть 40-50 г до завтрака и обеда.

Основную порцию хлеба рекомендуется съедать в первой половине дня. Тогда калории будут использованы с пользой. А еще - не заедайте хлебом все. Ведь незаметно к своей суточной калорийности можно добавить 300-500 калорий.

Важно, что во всем должна быть мера. Только при таких условиях ваш организм, вероятно, скажет вам спасибо.