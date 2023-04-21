"Не считаю это убийством": Хливнюк сделал громкое заявление о войне против россиян (видео)

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, который с начала полномасштабной войны России против Украины ушел на фронт, рассказал о том, какие задачи выполняет на передовой и приходилось ли ему убивать оккупантов.

Хливнюк рассказал о своем опыте на фронте

"Я пилот ударного дрона украинского производства, который разведывает и выполняет ударные миссии, и последние пол года это на южном направлении фронта. Мы участвовали в боях за Херсонскую область и продолжаем это делать", - рассказал Хливнюк.

Артист добавил, что непосредственно занимается участием в планировании и исполнении боевых миссий.

"Если где-то есть враг, до которого я могу дотянуться и разведка нам об этом сообщила, я пытаюсь обезвредить его", - заявил артист.

Артист является пилотом ударного дрона (фото: Instagram/Андрей Хливнюк)

Приходилось ли Хливнюку убивать оккупантов

Также Хливнюк ответил на вопрос, приходилось ли ему убивать российских оккупантов. По его словам, убийством он назвать это не может.

"Я никого не убиваю. Я не убийца. Убийца - это уголовная ответственность. Я пытаюсь деактивировать, нейтрализовать, деморализовать человеческих существ. Они, мало того, что выросли на моих песнях, так они еще и взяли автоматы, сели в танки и приехали ко меня домой разрушать людям дома, убивать, насиловать, грабить. Поэтому я не считаю, что это убийство", - заявил артист.