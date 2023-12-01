"Не верю, что это со мной происходит". Елена Коляденко - об уникальности мюзикла "Кабаре" и о сбывшейся детской мечте

Мюзикл "Кабаре" (фото: София Санина. Молодой театр)

Елена, долго ли вы думали, когда появилась возможность взяться за такой масштабный проект, как "Кабаре"?

Первое знакомство с "Кабаре" произошло очень очень давно, при просмотре легендарного фильма БОБи Фосса, с Лайзой Минелли в главной роли. Тогда-то я и влюбилась в музыку, танцы этого мюзикла. В репертуаре моего Freedom ballet уже давно есть своя версия известного номера Mein Herr. И Freedom jazz уже лет 15 поёт в своей программе ."Мани Мани".

Но я даже не представляла, поверьте, не представляла до весны 2023 года, что буду держать в руках клавир и сценарий оригинального мюзикла КАБАРЕ. Это просто какое-то чудо. Мне иногда до сих пор не вериться. Вот идет репетиция, а я сижу и не верю, что это со мной происходит, что я это делаю.

Какая ваша основная цель, как режиссера, которую вы вкладываете в этот спектакль? Какой месседж вы хотите передать украинскому зрителю?

Я хочу сейчас в тех обстоятельствах, в которых мы все находимся, сделать людей чуточку счастливее, дать им надежду, дать им немного праздника. Дать им красок, для того, чтобы восстанавливать вот этот баланс, который нам всем очень нужен: душевный, эмоциональный, чтобы люди посмеялись, поплакали, и выплеснули здесь всё, что у них накапливается.

Я думаю, что у всех художников которые сейчас живут в Украине, работают, у нас всех такая задача: больше отдавать, больше лечить. Искусством, музыкой, танцем, красками.

Мы и сами восстанавливаемся, сами артисты восстанавливаются. То есть, им нужно говорить, нужно обязательно что-то делать. И когда они видят что они делают нужное дело и люди счастливы, тогда вот этот обмен работает на 100%.

Мюзикл "Кабаре" (фото: София Санина. Молодой театр)

Культура сейчас "на часі"? Правильно ли, что сейчас активно возвращаются концерты, спектакли? Почему это важно?

Ходить в театр, посещать концерты,выставки, кинотеатры - это то, что люди ЛЮБЯТ! Как можно запретить это делать, осуждать или думать, что они смогут и без этого обойтись?

Если у нас есть такая возможность, благодаря нашим ЗСУ, нельзя останавливаться, нужно вопреки всему наполнять и заполнять ту часть жизни, которую люди привыкли делать и в мирное время. Нельзя отбирать любовь к искусству, музыке.

Сколько мне пишут благодарности после спектаклей: "спасибо за вдохновение", спасибо за то, что после спектакля хочется двигаться дальше", "я впервые расслабилась за время войны и так смеялась", "я приведу в следующий раз своих родителей" и мн.др. Поэтому все "на часі".

Кстати, сейчас есть тенденция, что люди пошли в театры, и очень активно. Это какой-то дефицит живого искусства и мы на себе это чувствуем. Ну а тот, кто сидит и говорит, что это не “на часі”, их тоже можно понять.

Я ни в коем случае никого не осуждаю, у каждого своё восприятие и оно индивидуальное. Поэтому я думаю, что и эти люди придут, когда они будут готовы. Мой совет-рецепт, попробовать все-таки это сделать.

Позвольте себе сходить один раз в театр. Вы точно почувствуете прилив новой силы и энергии. Это нам всем очень необходимо.

Что является самым сложным в подготовке такого масштабного шоу?

Это далеко не шоу, во-первых. Начнем с того, что "Кабаре" - это сложное произведение и оно как слоеный пирог, который состоит из танца, музыки, драмы.

Действие происходит в 30-е годы. Берлин, тёмные времена зарождения нацизма и при этом времена расцвета сексуальной свободы в столице Германии. И вот в такой какофонии событий мы следим за судьбами наших героев. Собрать все это воедино - неимоверно сложный процесс.

В чем особенность "Кабаре" лично для вас?

Я просто скажу то, что я люблю. Это прекраснейшая, просто прекраснейшая музыка. Каждая песня, каждое произведение которое не возьмёшь - это очень прекрасная музыка. Она такая красивая, американская, она сделана очень по-богатому.

Мне нравится образность в "Кабаре", начиная от чулочков. Очень нравятся характеры, гротеск, тут такая ирония присутствует. Тут очень много потайных смыслов. Мы о многом говорим здесь и о нас, в том числе. Поэтому музыка, танец драма все в одном - это и есть тот набор, который просто меня потрясает.

Что еще уникального есть в мюзикле "Кабаре" и чем он вас наиболее привлекает?

Интерактив с нашими гостями. Причем это задумано авторами. То есть, представьте, вы пришли в театр, а попадаете в "Кабаре". Там дудят, там питонов носят и ...больше не буду спойлерить

А вот если отбросить все заявленные темы, то о чем нам повествует "Кабаре"?

Про людей, про нас с вами. Всем рано или поздно нужно сделать выбор, решить как дальше жить в сложных обстоятельствах. Кто-то уматывает, понимает что тут ж***а, кто-то ничего не делает и хочет оставаться вне политики. У кого-то есть возможность перешагнуть и начать новую жизнь, но он не хочет менять ее, потому что зависим от власти или еще что-то.

Поэтому это о выборе человека, о том, как мы себя ведем в каких-то страшных обстоятельствах, таких как война. И про стадное чувство.

Мюзикл "Кабаре" (фото: София Санина. Молодой театр)