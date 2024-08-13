Почему мы боимся выбрасывать старые вещи при уборке

Дома накопилось много лишних вещей, но рука не поднимается избавиться от них. Иногда мы привязаны к вещам не физически, а эмоционально - нам жаль расставаться с вещами, которыми мы когда-то дорожили, или вещами, подаренными близкими людьми. Какие существуют эмоциональные и психологические барьеры, мешающие освободить дом от ненужных вещей?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило материал, который поможет вам разобраться в подсознательных чувствах и избавиться, наконец, от "ценного" и "необходимого" старья в квартире.

Чего боится человек, когда нужно выбрасывать вещи

Боюсь, что захочу использовать это снова (хотя не пользовался этими годами). Будьте честны. У всех нас есть вещи, которые мы храним на всякий случай, - даже если мы не хотели их в течение нескольких месяцев или лет.

Боюсь, что однажды эта вещь подойдет мне по размеру, а ее уже не будет. Если вы храните одежду из-за того, что думаете, что можете набрать или сбросить вес, подумайте, действительно ли вы захотите носить эту одежду, когда достигнете этого веса в будущем.

Боюсь, что найду отсутствующие части и не будет прибора или гаджета, для которого они предназначены. Если вы наконец-то найдете потерянный шнур, отсутствующий винт или отпавшую ручку, будете ли вы уверены, что вспомните, для какого гаджета или прибора это нужно было?

Боюсь потратить деньги, если не использую этот продукт, хотя никто действительно не любит его. Если вы храните гель для душа, на который ваша семья имеет аллергию, лосьон, который имеет неприятный запах, вы просто сохраняете беспорядок.

Боюсь оскорбить чьи-то чувства, если избавлюсь от этого. Это трудно, когда у вас есть вещи в доме, которые были подарками, которые вы действительно не хотите хранить, но боитесь от них избавиться. Подумайте честно о вероятности того, что даритель когда-нибудь заметит, что у вас больше нет подарка, который он вам подарил.

Боюсь, что однажды не хватит, если избавлюсь от этих вещей. Иногда мы держим вещи, потому что боимся, что не будет достаточно вещей первой необходимости. Возможно, у вас больше полотенец в ванной, чем вам когда-нибудь понадобится, или, возможно, у вас есть три дюжины тарелок для вашей семьи из четырех человек.

Боюсь заплатить слишком много денег, если не сделаю запас сейчас. Есть справедливые причины тщательно накапливать основные предметы, которые вы регулярно используете, если у вас есть организованное место для их хранения. Но нет никакой причины иметь годовой запас бумажных салфеток или запас чистящего средства на всю жизнь, расположенные по коридору или покрывающие пол вашей спальни.

Боюсь потерять ценное воспоминание или вещь с сентиментальной ценностью. Нет ничего плохого в том, чтобы хранить часть детских художественных проектов, билеты на фильм с вашего первого свидания с мужем или маленький сувенир, который мама дала вам на выпускной. Однако если вы держите все, что когда-либо имело для вас значение, ничего из этого не будет иметь большой ценности.

Да, как-то болезненно выбрасывать даже игрушки, которыми играл когда-то ваш ребенок... но надо! (фото: Unsplash.com)

Как преодолеть проблему

Вы собрались выбрасывать некоторые вещи, но вам страшно. Как начать в этом случае? Задавайте себе вопросы:

Действительно ли эта вещь мне необходима? Какова вероятность того, что эта вещь пригодится? Подумайте, в какой ситуации это может произойти? Какова вероятность возникновения этой ситуации?

Чем можно заменить, если вещь пригодится?

А что хуже всего может произойти, если этой вещи у вас не будет?

Если напоминает о хорошем, подумайте о том, что воспоминания хранятся в наших сердцах, а не в вещах.

Представьте, что вы переезжаете в другую страну - что вы возьмете с собой?

Мысленно положите на одну руку свободное пространство, а на другую - загроможденность и ежедневный беспорядок. Что для вас важнее?