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"Не ведитесь на маркетинг". Парикмахер рассказала, какой должен быть хороший шампунь

Фото: Как выбрать хороший шампунь (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Шампуни бывают разных цветов. Цвет не имеет отношения к уходу, он всего лишь радует покупателя. Во всех средствах для волос есть химические вещества.

Как выбрать качественный шампунь для волос, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост опытного парикмахера Русланы Белы в Instagram.

Какой должен быть хороший шампунь?

По словам эксперта, органические шампуни и "натуральные" - это только популярные слова в рекламе, которые просто дороже стоят. Но во всех шампунях есть химические вещества.

Шампуни также бывают с разными запахами. Производители добавляют разные ароматизаторы. Это влияет на стоимость продукта. Капля розового масла и розовый цвет заставляют потребителя полагать, что его шампунь сделан из роз, а не из химических веществ.

Иногда в шампунь добавляют загустители, чтобы придать ему другое тактильное чувство. Создается впечатление, что густого шампуня хватит на дольше и он лучше, но в уходе это не имеет значения.

Что важно знать о шампунях?

Шампуни, содержащие SLS и силиконы, дают преимущества только при первом использовании. После этого они делают кожу головы очень жирной, а волосы - восковыми.

Впоследствии могут начаться и другие проблемы с волосами, такие как выпадение волос и секущиеся кончики.

Наибольшая разница между шампунями - это наличие/отсутствие вредных химических веществ.

Лаурилсульфаты (лаурилсульфат натрия) в течение многих лет являются основными поверхностно-активными веществами во многих шампунях. Они недорогие и являются очень хорошими очищающими средствами, но могут повредить волосы и вызвать раздражение кожи головы.

Несмотря на то, что не все сульфаты вызывают раздражение, лаурилсульфат натрия создал всем сульфатам плохую репутацию и спрос на шампуни без сульфатов.

Шампунь должен хорошо промывать кожу головы. Вам должен нравиться результат после мытья в течение нескольких дней. Но неправильно подобранный шампунь может повредить и кожу головы и волосы на ней.

Если вы видите, что у вас часто жирнеет кожа головы, нет объема или у вас сухость кожи, чешуйки, то нужно подобрать шампунь по вашему типу.

"Не ведитесь на маркетинг, потому что все шампуни - это химия. Все шампуни - химические. Эко средства - это яйца на голову", - резюмировала Руслана.

Как купить хороший шампунь

Ищите шампунь, в котором будут присутствовать хотя бы два из этих компонентов:

  • Бетаины - кокамидопропилбетаин
  • Изетионаты - кокоилзетионат натрия
  • Саркозинаты - кокоил саркозинат натрий
  • Лауретсульфат - лауретсульфат натрия
  • Сульфонаты - альфа-олефинсульфонат натрия
  • Сульфосокцинаты - динатрия лауретсульфоксинат
  • Таураты - метилкокоилтаурат натрия
  • Амфоакцетаты – Лаурилсульфоацетат натрия
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