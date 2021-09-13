RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Не все так однозначно": нардепа Лероса запідозрили в інсценуванні підпалу власного автомобіля

Автор: Ілона Свиридова

Нардеп Гео Лерос рік тому втратив автомобіль - Mercedes Benz за 332 тис.грн, який був спалений у дворі його будинку 28 серпня 2020 року. Однак заяви народного депутата про причетність до підпалу Офісу президента можуть бути брехнею.

Про це випливає з відео розслідування, опублікованого "Обозревателем".

"Ось тільки про підготовлюваний підпал Лерос знав за місяць. Більш того, знищення автомобіля і наступні події були частиною плану самого Лероса", - йдеться в повідомленні.

Також журналісти опублікували відео від 24 липня 2020 року, на якому Лерос зустрічається з невстановленим спонсором, який в ході зустрічі передав йому Леросу пакет з сумою в 60 тис.доларів.

Після цього Лерос розповів про свій новий план: "так, відповідно до задуму, Лерос анонсує брифінг, де збирається розповісти про факти корупції, в яку залучений, в тому числі мер Кличко. Саме для привернення уваги громадськості, нардеп пропонує підпалити своє майно, за підсумками чого справою повинні були зайнятися МВС і особисто тодішній міністр Аваков".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що народний депутат Микола Тищенко влаштував бійку в сесійній залі Верховної ради. Він спробував виштовхати з-за трибуни позафракційного нардепа Гео Лероса.

Читайте РБК-Україна в Google News
РозслідуванняВерховна рада