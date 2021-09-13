"Не все так однозначно": нардепа Лероса запідозрили в інсценуванні підпалу власного автомобіля

"Ось тільки про підготовлюваний підпал Лерос знав за місяць. Більш того, знищення автомобіля і наступні події були частиною плану самого Лероса", - йдеться в повідомленні.

Також журналісти опублікували відео від 24 липня 2020 року, на якому Лерос зустрічається з невстановленим спонсором, який в ході зустрічі передав йому Леросу пакет з сумою в 60 тис.доларів.

Після цього Лерос розповів про свій новий план: "так, відповідно до задуму, Лерос анонсує брифінг, де збирається розповісти про факти корупції, в яку залучений, в тому числі мер Кличко. Саме для привернення уваги громадськості, нардеп пропонує підпалити своє майно, за підсумками чого справою повинні були зайнятися МВС і особисто тодішній міністр Аваков".