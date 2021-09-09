У Раді сталася сутичка: Тищенко намагався виштовхати Лероса з-за трибуни

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував бійку в сесійній залі Верховної ради. Він спробував виштовхати з-за трибуни позафракційного нардепа Гео Лероса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Інцидент стався, коли Лерос з трибуни в черговий раз виступив з критикою на адресу президента Володимира Зеленського і голови Офісу президента Андрія Єрмака, звинувативши їх в нібито зриві спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнера" влітку 2020 року.

Під час його виступу підійшов Тищенко, схопив мікрофони, після чого спробував відтіснити з трибуни самого Лерос. Потім Тищенко заблокував трибуну собою, рознімати їх підійшли інші нардепи.

На цьому градус сутички знизився, спікер оголосив перерву, після якого Лерос продовжив виступ.