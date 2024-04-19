Диетолог назвал продукты и напитки, поддерживающие здоровье печени

Печень отвечает за многие процессы в организме: от производства белков, холестерина и желчи до хранения витаминов, минералов и запасов энергии в виде гликогена. Она также расщепляет токсины, такие как алкоголь, лекарства и природные побочные продукты метаболизма. Поддерживать свою печень в хорошей форме важно для сохранения здоровья.

Какие продукты поддерживают здоровье печени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что нужно знать

Питание играет в этом ключевую роль. Многие продукты содержат соединения, которые улучшают работу ферментов печени, защищают от накопления жира и уменьшают воспаление и окислительный стресс.

Какие продукты помогут сохранить печень здоровой

Кофе

Результаты исследований демонстрируют, что употребление кофе защищает печень от заболеваний даже среди тех, кто уже испытывает значительные проблемы со здоровьем этого органа. В частности, снижает риск цирроза или постоянного повреждения печени у людей с хроническими заболеваниями печени.

Согласно обзору исследования 2016 года, употребление кофе также снижает риск развития распространенного типа рака печени (гепато-целлюлярной карциномы), уменьшая воспаление. Кроме того, даже снижает риск смерти у людей с хроническими заболеваниями печени. Наибольшую пользу действия кофе наблюдают у людей, которые выпивают не менее 3 чашек в день. Преимущества кофе, как предполагают исследователи, исходят из его способности предотвращать накопление жира и коллагена, что является основными маркерами заболеваний печени.

Кофе также повышает уровень антиоксиданта глутатиона. Антиоксиданты нейтрализуют вредные свободные радикалы, которые естественным образом производятся в организме и могут повредить клетки.

Чай

Обзор 15 исследований 2020 г. обнаружил, что зеленый чай снижает уровень печеночных ферментов у людей с метаболически-ассоциированной болезнью печени (МАСХП). Согласно другому исследованию, добавки с экстрактом зеленого чая в течение 12 недель значительно снижали уровень печеночных ферментов аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) у людей с МАСХП.

Кроме того, обзор 2017 показал, что люди, которые пили зеленый чай, имели меньше шансов заболеть раком печени. Наименьший риск наблюдался у людей, которые выпивали четыре или больше чашек в день.

Было несколько сообщений о повреждении печени в результате использования добавок, содержащих экстракт зеленого чая. Поэтому тем, кто уже испытывает проблемы с печенью, стоит поговорить с врачом, прежде чем употреблять такие добавки.

Грейпфрут

Содержит антиоксиданты, естественным образом защищающие печень. Два основных антиоксиданта грейпфрута – это флавоноиды нарингенин и нарингин.

Защитное действие грейпфрута проявляется двумя способами – уменьшая воспаление и защищая клетки. Согласно результатам исследования 2023, эти антиоксиданты замедляют развитие фиброза печени, когда в органе накапливается избыточное количество соединительной ткани, обычно вследствие хронического воспаления.

Воздействие грейпфрута или грейпфрутового сока, а не его компонентов, не изучалось. Кроме того, почти все исследования, посвященные антиоксидантам в грейпфруте, проводились на животных. Тем не менее, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что грейпфрут может быть полезен для поддержания здоровья.

Черника и клюква

Содержат антоцианы, являющиеся антиоксидантами, придающими ягодам характерного цвета. Они связаны со многими преимуществами для здоровья.

Исследование 2021 показало, что прием клюквенной добавки в течение шести месяцев улучшает такое состояние, как стеатоз, или ожирение печени, у людей с МАСХП. Кроме того, исследования в пробирках обнаружили, что экстракт черники угнетает рост клеток рака печени человека. Но нужны дополнительные исследования, чтобы определить, имеют ли они такой же эффект у людей.

Добавить эти ягоды в рацион является хорошим способом обеспечить организм, в том числе печень, антиоксидантами, необходимыми для сохранения здоровья.

Виноград

Его плоды, особенно красные и фиолетовые, содержат разнообразные полезные растения. Исследование 2020 на крысах показывает, что виноград и виноградный сок имеют немало преимуществ для здоровья. Среди них – снижение воспаления, предотвращение повреждения клеток, повышение уровня антиоксидантов.

Однако исследование 2022 г. показывает, что употребление винограда и продуктов из него не оказывает значительного влияния на печеночные ферменты и может не способствовать улучшению функции печени.

Свекольный сок

Является источником антиоксидантов беталаинов. Исследования на животных продемонстрировали, что свекольный сок помогает уменьшить окислительное повреждение и воспаление печени. Однако, хотя исследования на животных выглядят перспективными, требуются дополнительные доказательства в пользу свеклы для здоровья печени человека.

Крестоцветные овощи

Известны высоким содержанием клетчатки и характерным вкусом. Они также богаты полезными растительными соединениями. К таким овощам относятся брокколи, брюссельская капуста, капуста, листовая капуста, цветная капуста.

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что крестоцветные овощи содержат определенные соединения, которые изменяют процесс детоксикации и защищают от вредных соединений. По результатам исследования 2016 года у мышей, которых кормили брокколи, развилось меньше опухолей или жировой болезни печени, чем у мышей контрольной группы. Хотя исследования на людях ограничены, крестоцветные овощи перспективны как полезная пища для здоровья печени.

Орехи

Богатые несколькими ключевыми питательными веществами – это здоровые жиры, антиоксиданты, витамин Е, полезные растительные соединения. Исследование 2019 показало, что питание с высоким содержанием орехов связано с сниженным риском развития МАСХП. Предварительные данные указывают, что орехи являются важной группой продуктов для здоровья печени.

Жирная рыба

Омега-3 содержит жирные кислоты, которые являются здоровыми жирами, которые помогают уменьшить воспаление и связаны с низшим риском сердечных заболеваний. Анализ 2016 показал, что омега-3 жирные кислоты помогают снизить уровень жира в печени и триглицеридов у пациентов с МАСХП или неалкогольным стеатогепатитом.

Соотношение жиров Омега-3 и Омега-6 также важно. Многие люди превышают рекомендации по потреблению Омега-6 жиров, содержащихся в растительных маслах и сливочном масле. Согласно одному исследованию на животных, слишком высокое соотношение Омега-6 к Омега-3 способствует развитию заболеваний печени. Следовательно, кроме добавления в свой рацион полезных для сердца жиров Омега-3, хорошей идеей является и уменьшить потребление жиров омега-6, способствующих воспалению.

Оливковое масло

Считается здоровым жиром из-за многочисленных преимуществ для здоровья, включая положительное влияние на сердце и метаболическое состояние. Это также благотворно действует на печень. Согласно исследованию 2018 года, соблюдение средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, связано с пониженным риском ожирения печени у пожилых людей.

Несколько других исследований оказали подобное влияние на потребление оливкового масла на людей, включая уменьшение накопления жира в печени и повышение уровня печеночных ферментов в крови. Накопление жира в печени является частью первой стадии болезни печени. Поэтому положительное влияние оливкового масла на жир в печени оказывает его ценной частью здорового питания.

Какая пища полезна для печени

Включение в меню продуктов, богатых питательными веществами является простым, но эффективным способом улучшить здоровье печени. Обратите внимание прежде всего на продукты, содержащие антиоксиданты, которые уменьшают воспаление, смягчают окислительный стресс и предотвращают повреждение клеток.

Пища, богатая клетчаткой, помогает контролировать вес и обеспечивает надлежащее функционирование печени. Кроме того, продукты, содержащие белок или здоровые жиры, полезны для лечения или профилактики других состояний, связанных с заболеваниями печени, такими как диабет.

Какие продукты лучше не есть

Чрезмерное потребление определенной пищи связано с повышенным риском МАСХП. Для лучшей работы печени следует ограничить потребление таких продуктов как красное и обработанное мясо, безалкогольные напитки и газировка, продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и простых сахаров, такие как фаст-фуд, полножирные молочные продукты.

Кроме внесения изменений в свой рацион, эксперты рекомендуют следовать таким советам, которые касаются образа жизни: