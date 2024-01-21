"Не рождены воинами": посмотрите на мощные кадры с украинскими военными из 53-й бригады

"Самопожертвование - во имя свободы миллионов… Уставшие, с проницательным, искренним взглядом", - говорится в описании.

Украинские военные (фото: facebook.com/53brigade)

Также представители бригады отметили, что на фото можно увидеть тех, кто не родился для войны. Но они все равно достойно защищают страну от окупантов.

"Это лицо наших воинов, тех, кто не был рожден воином, но сейчас защищает родную землю, своих близких, будущее всей нации. Сил нашим защитникам!" - добавили в 53-й бригаде.

Лицо тех, кто защищает нас на фронте (фото: facebook.com/53brigade)

Как реагирует сеть

"Мы гордимся, вами, воины 53! Вы в самых горячих точках защищаете Украину, у вас год не было ротации, но вы стоите на своих рубежах. Сил Вам, мужества и защиты, Божьих Сил. Трусы всегда будут прятаться за спинами смелых. А Вы наша гордость", - написала пользовательница сети.

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