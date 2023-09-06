"Не могла даже в туалет сходить". УЗ превратила в ад поездку пассажирки с инвалидностью

Укрзализныця попала в скандал, сняв без предупреждения специальный вагон из поезда, куда купила билет пассажирка с инвалидностью.
Об этом инциденте рассказала участница скандала София Грубова в Facebook.
Женщина с инвалидностью София Грубова заказала по всем правилам у "Укрзализныци" спецвагон. Через 5 дней она поехала на вокзал, заполнила все необходимые документы.
5 сентября София Грубова приехала во Львов на вокзал и купила билет для посадки в поезд №42 Трускавец-Днепр. Однако оказалось, что в схему поезда спецвагон почему-то не включили. Ей пришлось ехать в обычном вагоне, где невозможно передвигаться на специальной коляске и невозможно сходить в туалет.
"Укрзализныця, а нормально снимать вагон со спецкупе с поезда без предупреждения и предоставления альтернативы? Ехать 18 часов Львов-Днепр без возможности сходить в туалет. Об этом я узнала именно стоя перед вагоном, когда проводница с изумленными глазами смотрела на мой билет и спрашивала, когда я его покупала. Соответственно, у меня не было возможности хоть как-то подготовиться к такой длинной и статической для себя дороге. Я безумно зла. И впервые сталкиваюсь с подобным", - написала София.
По каким причинам вагон со специальным купе для лица с инвалидностью не прицепили к поезду - неизвестно.
Отметим, что блогер Олег Васильев в соцсети сообщил, что сейчас "Укрзализныця" ввела услугу заказа спецвагона в дистанционном формате через интернет.
"Процедура длится три дня, а пассажиру нужно будет приехать на вокзал всего один раз, в день отправления. До 1 сентября такие заговоры принимались через 5 дней только на вокзале в кассе", - написал он.
Отметим, что представитель УЗ сразу отреагировал в комментариях к публикации Софии. На предприятии пообещали разобраться в случившемся.
"Просим прощения за отрицательный опыт. Предоставьте, пожалуйста, более подробную информацию о путешествии здесь в комментарии, а именно: дату отправления поезда, сообщение, номер поезда, вагона и места, а также информацию на кого был оформлен заказ вагона для человека с инвалидностью, чтобы мы могли разобраться в данной ситуации. А лучше, пожалуйста, предоставьте контактный номер телефона для обратной связи", - сказано в сообщении.
После этого София предоставила подтверждение, что действительно покупала билет с примечанием "в купе для инвалидов" (кстати, единственным корректным термином сегодня в Украине является "человек с инвалидностью").
Билет Софии (фото: facebook.com/sofiia.hrubova)
В УЗ заверили, что обращение пассажирки "уже направлено к соответствующему подразделению специалистов".
В комментариях к публикации украинцы возмущены действиями работников Укрзализныци.
А популярный блогер Олег Васильев напомнил, что Укрзализныця недавно ввела услугу заказа спецвагона в дистанционном формате (через интернет).
Процедура длится три дня, а пассажиру нужно будет приехать на вокзал всего один раз - в день отправления.
До 1 сентября такие заказы принимались через 5 дней только на вокзале в кассе.
Судя по всему, проблемы со спецвагонами пока никуда не делись...
Кстати, ранее мы писали, что Укрзализныцю разнесли за поезд, который напоминает "конюшню".
А еще рассказывали о том, за какие нарушения УЗ может отказать в перевозке пассажира.