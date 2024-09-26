"Не мог поверить, что война отобрала моего друга": история звезды Х-фактора Никиты Ломакина в музее "Голоса Мирных"

"Я не мог поверить, что война может так быстро отобрать у тебя человека, которого ты очень любишь. Узнав о гибели друга, я стал что-то бить, бросаться вещами... Никогда не чувствовал такого раньше", - признается Никита Алексею Суханову, актеру , ведущему и послу музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

На фоне стресса и мучительной потери Никита несколько месяцев не понимал, как мог петь раньше. Но он чувствовал не только боль, но и радость: проявления человеческой доброты, которые он видел вокруг, бывали для Никиты трогательными до слез.

"Я не чувствовал, что это произошло конкретно со мной, поэтому и не мог желать себе чего-то лучшего, чем другим. Я не думал о том, что у меня что-то забрали. В то же время было много моментов, когда я думал: "Ситуация ужасная, но люди стали добрыми". Была гордость за наш народ. Я плакал от самого мнения, что мир изменился", - вспоминает Никита.

По его мнению, в начале большого вторжения доброта, вера и единство украинцев стали движущей силой, которая делала почти невозможное. Никита очень хочет, чтобы теперь, когда люди истощены длительной войной, эта энергия снова набрала обороты и придала новые силы.

Рассказ Никиты из первых уст вы найдете здесь.

История Никиты Ломакина вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

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