"Не кусайте своїх": Андре Тан став на захист російської мови в Україні
Відомий модельєр Андре Тан, який з Харкова, виступив на захист російської мови в Україні. Він закликав українців не засуджувати тих, хто пише і говорить російською мовою.
Про це кутюр'є розповів в Instagram-stories.
Що думає Андре Тан
Відзначимо, що дизайнер весь час пише свої пости в соцмережах виключно російською мовою. Не змінив він цього правила навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як це зробили багато українських відомих людей.
"Я українець родом з Харкова. Розмовляв все життя російською мовою. Припиніть піднімати тему мови в соцмережах. У нашій вільній країні відсутня ця проблема. Не кусайте своїх же! - написав Тан.
Також модельєр закликав людей, що вступають в мовні суперечки, не робити цього і не провокувати, адже цим можна довести до межі.
"Кричіть в подушку, бийте посуд, але не чіпайте своїх", - написав дизайнер.
Скріншот (instagram.com/andre_tan_official)
Нагадаємо, раніше Оля Полякова відреагувала на скандал через російську мову, в який співачка потрапила через те, що у своєму спільному з Машею Єфросиніною шоу "дорослі дівчатка" вони відмовилися переходити на українську. Знаменитості продовжили вести свій YouTube-проект російською мовою, аргументуючи це тим, що їм так легше доносити свою думку.
До речі, Тарас Тополя жорстко пройшовся по зірках, яким "важко" спілкуватися українською.