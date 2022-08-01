ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Не кусайте своїх": Андре Тан став на захист російської мови в Україні

Новость на русском →
Понеділок 01 серпня 2022 09:26
"Не кусайте своїх": Андре Тан став на захист російської мови в Україні Фото: Андре Тан вирішив захистити російську мову (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Відомий модельєр Андре Тан, який з Харкова, виступив на захист російської мови в Україні. Він закликав українців не засуджувати тих, хто пише і говорить російською мовою.

Про це кутюр'є розповів в Instagram-stories.

Що думає Андре Тан

Відзначимо, що дизайнер весь час пише свої пости в соцмережах виключно російською мовою. Не змінив він цього правила навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як це зробили багато українських відомих людей.

"Я українець родом з Харкова. Розмовляв все життя російською мовою. Припиніть піднімати тему мови в соцмережах. У нашій вільній країні відсутня ця проблема. Не кусайте своїх же! - написав Тан.

Також модельєр закликав людей, що вступають в мовні суперечки, не робити цього і не провокувати, адже цим можна довести до межі.

"Кричіть в подушку, бийте посуд, але не чіпайте своїх", - написав дизайнер.

&quot;Не кусайте своїх&quot;: Андре Тан став на захист російської мови в Україні

Скріншот (instagram.com/andre_tan_official)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова відреагувала на скандал через російську мову, в який співачка потрапила через те, що у своєму спільному з Машею Єфросиніною шоу "дорослі дівчатка" вони відмовилися переходити на українську. Знаменитості продовжили вести свій YouTube-проект російською мовою, аргументуючи це тим, що їм так легше доносити свою думку.

До речі, Тарас Тополя жорстко пройшовся по зірках, яким "важко" спілкуватися українською.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Тан
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя