"Не кусайте своїх": Андре Тан став на захист російської мови в Україні

Відомий модельєр Андре Тан, який з Харкова, виступив на захист російської мови в Україні. Він закликав українців не засуджувати тих, хто пише і говорить російською мовою.

Про це кутюр'є розповів в Instagram-stories.

Що думає Андре Тан

Відзначимо, що дизайнер весь час пише свої пости в соцмережах виключно російською мовою. Не змінив він цього правила навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як це зробили багато українських відомих людей.

"Я українець родом з Харкова. Розмовляв все життя російською мовою. Припиніть піднімати тему мови в соцмережах. У нашій вільній країні відсутня ця проблема. Не кусайте своїх же! - написав Тан.

Також модельєр закликав людей, що вступають в мовні суперечки, не робити цього і не провокувати, адже цим можна довести до межі.

"Кричіть в подушку, бийте посуд, але не чіпайте своїх", - написав дизайнер.

Скріншот (instagram.com/andre_tan_official)