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"Не хочу, чтобы меня бомбили": девочка из Херсона шокировала сеть рассказом об обстреле своего дома

Девочка из Херсона шокировала рассказом об обстреле (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Маленькая девочка из Херсона растрогала сеть рассказом об обстреле своего дома. На видео ребенок сидел под столом, потому что пряталась от обстрелов российских военных.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.

Девочка рассказала, что видела "работа", который летает и хочет ее убить. Вероятно, она имела в виду российскую ракету.

Отмечается, что ребенок сидел под столом, скрываясь от обстрелов. Рядом был папа и успокаивал ее.

"Не хочу, чтобы меня бомбили", - сказала девочка.

После этого она попросила у папы игрушечного динозавра. Когда отец подал игрушку, она немного отвлеклась и обрадовалась.

Подоляк отметил несколько важных моментов этого видео:

  • 60 секунд, чтобы услышать смелый голос ребенка;
  • 60 секунд, чтобы понять, насколько зла Россия на самом деле;
  • 60 секунд, чтобы понять, почему Украина должна победить.

В комментариях пользователи пишут, что невинные дети вынуждены видеть ужасающие вещи.

  • Грустно, но девочка так сильная;
  • Каждый раз, когда я вижу это, мое сердце разбивается на миллион частей;
  • Ужасно когда детям в подростковом возрасте приходится видеть такие ужасные вещи;
  • 60 секунд, чтобы понять, почему России не должно быть вообще;
  • Дети перескочили детство и сразу стали взрослыми. Они не забудут этого.

Ранее мы сообщали, что в Черкассах школьники пением и плясками собрали 50 тысяч для ВСУ.

Также мы писали, что маленькая украинка перепела "Ой у лузі червона калина" и стала звездой сети.

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ХерсондитинадівчинкаМихайло Подоляк по