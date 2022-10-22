"Не хочу, чтобы меня бомбили": девочка из Херсона шокировала сеть рассказом об обстреле своего дома

Маленькая девочка из Херсона растрогала сеть рассказом об обстреле своего дома. На видео ребенок сидел под столом, потому что пряталась от обстрелов российских военных.
Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.
Девочка рассказала, что видела "работа", который летает и хочет ее убить. Вероятно, она имела в виду российскую ракету.
Отмечается, что ребенок сидел под столом, скрываясь от обстрелов. Рядом был папа и успокаивал ее.
"Не хочу, чтобы меня бомбили", - сказала девочка.
После этого она попросила у папы игрушечного динозавра. Когда отец подал игрушку, она немного отвлеклась и обрадовалась.
Подоляк отметил несколько важных моментов этого видео:
В комментариях пользователи пишут, что невинные дети вынуждены видеть ужасающие вещи.
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