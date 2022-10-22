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"Не хочу, щоб мене бомбили": дівчинка з Херсону шокувала мережу розповіддю про обстріл свого будинку

Дівчинка з Херсону шокувала розповіддю про обстріл (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Маленька дівчинка з Херсону розчулила мережу розповіддю про обстріл свого будинку. На відео дитина сиділа під столом, тому що ховалась від обстрілів російських військових.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.

Дівчинка розповіла, що бачила "робота", який літає та хоче її вбити. Ймовірно, вона мала на увазі російську ракету.

Зазначається, що дитина сиділа під столом, ховаючись від обстрілу. Поруч був тато та заспокоював її.

"Не хочу, щоб мене бомбили", - сказала дівчинка.

Після цього вона попросила в тата іграшкового динозавра. Коли батько подав іграшку, вона трішки відволіклась та зраділа.

Подоляк наголосив на кількох важливих моментах цього відео:

  • 60 секунд, щоб почути сміливий голос дитини;
  • 60 секунд, щоб зрозуміти, наскільки зла Росія насправді;.
  • 60 секунд, щоб зрозуміти, чому Україна має перемогти.

У коментарях користувачі пишуть, що невинні діти змушені бачити жахливі речі.

  • Сумно, але дівчинка така сильна;
  • Кожного разу, коли я це бачу, моє серце розбивається на мільйон частин;
  • Жахливо коли дітям у такому віці доводиться бачити такі жахливі речі;
  • 60 секунд, щоб зрозуміти, чому Росії не має бути взагалі;
  • Діти перескочили дитинство одразу стали дорослими. Вони не забудуть про це.

Раніше ми повідомляли, що у Черкасах школярі співами і танцями зібрали 50 тисяч для ЗСУ.

Також ми писали, що маленька українка переспівала "Ой у лузі червона калина" та стала зіркою мережі.

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ХерсондитинадівчинкаМихайло Подоляк по