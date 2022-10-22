"Не хочу, щоб мене бомбили": дівчинка з Херсону шокувала мережу розповіддю про обстріл свого будинку

Маленька дівчинка з Херсону розчулила мережу розповіддю про обстріл свого будинку. На відео дитина сиділа під столом, тому що ховалась від обстрілів російських військових.
Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.
Дівчинка розповіла, що бачила "робота", який літає та хоче її вбити. Ймовірно, вона мала на увазі російську ракету.
Зазначається, що дитина сиділа під столом, ховаючись від обстрілу. Поруч був тато та заспокоював її.
"Не хочу, щоб мене бомбили", - сказала дівчинка.
Після цього вона попросила в тата іграшкового динозавра. Коли батько подав іграшку, вона трішки відволіклась та зраділа.
Подоляк наголосив на кількох важливих моментах цього відео:
У коментарях користувачі пишуть, що невинні діти змушені бачити жахливі речі.
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