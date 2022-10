"Не хочу, чтобы меня бомбили": девочка из Херсона шокировала сеть рассказом об обстреле своего дома

Девочка рассказала, что видела "работа", который летает и хочет ее убить. Вероятно, она имела в виду российскую ракету.

Отмечается, что ребенок сидел под столом, скрываясь от обстрелов. Рядом был папа и успокаивал ее.

"Не хочу, чтобы меня бомбили", - сказала девочка.

После этого она попросила у папы игрушечного динозавра. Когда отец подал игрушку, она немного отвлеклась и обрадовалась.

Подоляк отметил несколько важных моментов этого видео:

60 seconds to hear child's brave and heartbreaking voice…

60 seconds to realize how evil Russia really is...

60 seconds to understand why Ukraine must win...



Video made by: D. Bahnenko, Kherson pic.twitter.com/qp7BLSwYyx