"Не хочу, чтобы меня бомбили": девочка из Херсона шокировала сеть рассказом об обстреле своего дома

Маленькая девочка из Херсона растрогала сеть рассказом об обстреле своего дома. На видео ребенок сидел под столом, потому что пряталась от обстрелов российских военных.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter .

Девочка рассказала, что видела "работа", который летает и хочет ее убить. Вероятно, она имела в виду российскую ракету.

Отмечается, что ребенок сидел под столом, скрываясь от обстрелов. Рядом был папа и успокаивал ее.

"Не хочу, чтобы меня бомбили", - сказала девочка.

После этого она попросила у папы игрушечного динозавра. Когда отец подал игрушку, она немного отвлеклась и обрадовалась.

Подоляк отметил несколько важных моментов этого видео:

60 секунд, чтобы услышать смелый голос ребенка;

60 секунд, чтобы понять, насколько зла Россия на самом деле;

60 секунд, чтобы понять, почему Украина должна победить.

60 seconds to hear child's brave and heartbreaking voice…

60 seconds to realize how evil Russia really is...

60 seconds to understand why Ukraine must win...



Video made by: D. Bahnenko, Kherson pic.twitter.com/qp7BLSwYyx — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 22, 2022

В комментариях пользователи пишут, что невинные дети вынуждены видеть ужасающие вещи.