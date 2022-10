"Не хочу, щоб мене бомбили": дівчинка з Херсону шокувала мережу розповіддю про обстріл свого будинку

Дівчинка розповіла, що бачила "робота", який літає та хоче її вбити. Ймовірно, вона мала на увазі російську ракету.

Зазначається, що дитина сиділа під столом, ховаючись від обстрілу. Поруч був тато та заспокоював її.

"Не хочу, щоб мене бомбили", - сказала дівчинка.

Після цього вона попросила в тата іграшкового динозавра. Коли батько подав іграшку, вона трішки відволіклась та зраділа.

Подоляк наголосив на кількох важливих моментах цього відео:

60 seconds to hear child's brave and heartbreaking voice…

60 seconds to realize how evil Russia really is...

60 seconds to understand why Ukraine must win...



Video made by: D. Bahnenko, Kherson pic.twitter.com/qp7BLSwYyx