"Не хочу, щоб мене бомбили": дівчинка з Херсону шокувала мережу розповіддю про обстріл свого будинку

Маленька дівчинка з Херсону розчулила мережу розповіддю про обстріл свого будинку. На відео дитина сиділа під столом, тому що ховалась від обстрілів російських військових.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter .

Дівчинка розповіла, що бачила "робота", який літає та хоче її вбити. Ймовірно, вона мала на увазі російську ракету.

Зазначається, що дитина сиділа під столом, ховаючись від обстрілу. Поруч був тато та заспокоював її.

"Не хочу, щоб мене бомбили", - сказала дівчинка.

Після цього вона попросила в тата іграшкового динозавра. Коли батько подав іграшку, вона трішки відволіклась та зраділа.

Подоляк наголосив на кількох важливих моментах цього відео:

60 секунд, щоб почути сміливий голос дитини;

60 секунд, щоб зрозуміти, наскільки зла Росія насправді;.

60 секунд, щоб зрозуміти, чому Україна має перемогти.

60 seconds to hear child's brave and heartbreaking voice…

60 seconds to realize how evil Russia really is...

60 seconds to understand why Ukraine must win...



Video made by: D. Bahnenko, Kherson pic.twitter.com/qp7BLSwYyx — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 22, 2022

У коментарях користувачі пишуть, що невинні діти змушені бачити жахливі речі.