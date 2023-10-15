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"Не хочу себя грузить". Молодежь спросили о защитниках "Азовстали": ответы поражают

Что молодые украинцы знают об "Азовстале" (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Защитники "Азовстали", которые держали оборону Мариуполя и до последнего пытались остановить российских окупантов, попали в плен весной 2022 года. Украине пока что удалось вернуть не всех военных, герои остаются в неволе, но не все о них помнят.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), блогер Денис Кошельник решил поговорить о защитниках "Азовстали" с молодыми украинцами, которых встретил в центре Киева. Все это он снимал на видео. Ответ некоторых людей поразил.

Что молодежь знает об "Азовстале"

Так, блогер спросил у гулявшего по Крещатику парня о Мариуполе. Он попросил, чтобы юноша рассказал, что ему известно о тех, кто защищал "Азовсталь"

"Ничего. Я ничего не знаю. Я не читаю новости, не люблю себя нагружать плохими новостями. Я за добро. А там все плохое, я не хочу себя грузить", - заявил парень.

Затем блоггер встретил других парней. Все они либо делали вид, что что-то знают, хотя не могли назвать конкретные факты, либо прямо говорили, что они далеки от этой темы.

Также Кошельник побеседовал с девушкой. Как оказалось, она находилась в Германии, а там было настолько много "проблем", что интересоваться новостями было некогда.

"Честно говоря, не очень много знаю. В Германии очень много украинцев, они не сильно следят за новостями. Потому что в Германии очень сложно украинцам, очень много дел", - заявила девушка.

Что об ответах молодежи думают другие украинцы

Видео, на котором люди говорят, что ничего не знают об "Азовстале", стало "верусным". В соцсетях комментаторы возмущены ответами молодежи. Пользователи считают, что блогер мог намеренно показать только тех, кто не интересуется новостями. Также пользователи осуждают украинцев, "забывших" о войне.

Реакция сети на "вирусное" видео (скриншоты)

Пользователи пишут:

  • "Даже идей нет, что делать с этим биомусором"
  • "Дефолтный цвет нации"
  • "Интеллектуальные инвалиды".

Что украинцы думают об ответах молодежи (скриншоты)

Напомним, ранее фотографы Либеровы заявили, что люди не хотят видеть войну.

Также мы рассказывали, что в Украине открыто продают "белые билеты".

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