"Не хочу себя грузить". Молодежь спросили о защитниках "Азовстали": ответы поражают

Что молодежь знает об "Азовстале"

Так, блогер спросил у гулявшего по Крещатику парня о Мариуполе. Он попросил, чтобы юноша рассказал, что ему известно о тех, кто защищал "Азовсталь"

"Ничего. Я ничего не знаю. Я не читаю новости, не люблю себя нагружать плохими новостями. Я за добро. А там все плохое, я не хочу себя грузить", - заявил парень.

Затем блоггер встретил других парней. Все они либо делали вид, что что-то знают, хотя не могли назвать конкретные факты, либо прямо говорили, что они далеки от этой темы.

Также Кошельник побеседовал с девушкой. Как оказалось, она находилась в Германии, а там было настолько много "проблем", что интересоваться новостями было некогда.

"Честно говоря, не очень много знаю. В Германии очень много украинцев, они не сильно следят за новостями. Потому что в Германии очень сложно украинцам, очень много дел", - заявила девушка.

Что об ответах молодежи думают другие украинцы

Видео, на котором люди говорят, что ничего не знают об "Азовстале", стало "верусным". В соцсетях комментаторы возмущены ответами молодежи. Пользователи считают, что блогер мог намеренно показать только тех, кто не интересуется новостями. Также пользователи осуждают украинцев, "забывших" о войне.

Реакция сети на "вирусное" видео (скриншоты)

Пользователи пишут:

"Даже идей нет, что делать с этим биомусором"

"Дефолтный цвет нации"

"Интеллектуальные инвалиды".

Что украинцы думают об ответах молодежи (скриншоты)