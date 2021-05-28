У Запоріжжі розгорівся скандал у дитсадку: дитині заборонили користуватися туалетним папіром

Через що стався скандал?

Як розповіли активісти, поштовхом до скандалу стали батьківські збори.

У батьківський комітет входить мама, яка працює в цьому дитячому садку вихователем. Вона ініціювала збір коштів на ремонт у розмірі 1000 гривень. Кошти збирали для того, щоб поклеїти шпалери та встановлювати натяжну стелю.

Також в організації зазначили, що здавати гроші погодилися не всі батьки. У деяких виникло питання з приводу пожежної безпеки. Втім, ініціаторів збирання коштів це питання не зупинило. Тому що за словами виховательки, дітям зі стелі на голову сиплеться штукатурка, і перш ніж ввечері вивести їх до батьків, вона витирає їм голову.



"Одній з мам, яка відмовилася здавати кошти, після того, як наступного дня привела дитину в садок, вихователька повідомила, що до неї звернулися батьки з питанням "чому її дитина підтирає попу". Дізнавшись, що вона не приносить списки госптоварів, які роздають в садку, заборонили її дитині давати туалетний папір. Після того, як вихователь здогадалася, що її знімали, у Вайбер чаті написали, що їй дозволяють користуватися "їхнім" туалетним папером. І відразу видалили її з групи", - розповідають активісти.

ТСН у Комунарському районному відділі освіти повідомили, що на придбання туалетного паперу для дошкільних закладів виділяються кошти з міського бюджету, і всі садочки ним забезпечені. Втім, скільки саме було закуплено в дитсадок №90, одразу відповісти не змогли.

Фото: група батьків у Вайбері (facebook/"Хочу вичитись!" ГО)

Що було далі?

Як повідомили активісти, замість того аби розібратися в ситуації, почати службову перевірку за фактом поборів, дискримінації дитини, порушень посадових інструкцій вихователями саду, недотримання техніки безпеки ігрової кімнати в групі, де сиплеться стеля, керівництво саду створює комісію з булінгу і запрошує маму дитини, розібратися з батьками.

На комісію хочуть зібрати тих батьків, які заборонили вихователю видавати туалетний папір дитині, чиї батьки не стали здавати 1000 гривень на ремонт. Варто відзначити, що вихователь підтримує їх думку.

Держпродспоживслужба повинна перевірити цей садок і інші установи освіти, оскільки в них можна знайти все, що завгодно, але не дотримання санрегламента і безпеку для дітей.

Що роблять батьки?

Як розповіли в організації, зараз батьки збирають підписи.

"Але ми то розуміємо, що це підписи на захист самих себе. Тому, що за фактом купка батьків і вихователь власне садок і підставили. Сподіваюся Алла Іванівна, почала займатися перевіркою тих фактів про які ми писали раніше. Цей запис можете докласти до матеріалів", - додали у спільноті.