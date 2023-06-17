"Не дает тебе куда-то улететь": Каменских рассказала о проблемах с алкоголем

Известная украинская певица Настя Каменских откровенно рассказала, что у нее были проблемы с алкоголем. Она заявила, что в последнее время много пила, хотя раньше очень редко употребляла спиртные напитки.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Почему возникли проблемы с алкоголем

Певица рассказала, что для нее этот год стал очень тяжелым. В частности, алкоголь помогал ей не думать о проблемах.

"У меня был тяжелый год, было много алкоголя... Надо было забыть. Алкоголь, что дает? Не дает тебе куда-то улететь. Его было много", - сказала звезда.

По словам Каменский, она прошла через все этапы. Она анализировала свое состояние, все пережитое она хочет "излить" в музыке. Звезда считает, что может поделиться с людьми своим опытом, чтобы уберечь их от проблем с алкоголем.

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Сейчас звезда почти отказалась от вредной привычки. Она говорит, что не хочет пропускать важных моментов жизни, а алкоголь этому мешал.

"Сейчас я очень-очень редко пью. Потому что я наоборот хочу быть здесь, в этом месте. Я не могу пропустить каждую улыбку человека на концерте, каждую обнимашечку с ребенком, я не могу. Мне хочется трезвости, потому что я хочу наслаждаться", - призналась она.

Что больше всего успокаивает певицу

Каменских рассказала, что во время войны ее могут успокоить ее мечты и вера в то, что они сбудутся.

"Они касаются всего. Иногда мне кажется, что я мечтаю за всех", - добавила она.

Также она рассказала, что в какой-то момент ей нужно было оставить все новости и прийти к себе. К тому же из-за постоянных стрессов она набрала 7 килограммов.

"Это очень ощутимо, особенно на сцене. Но я люблю себя еще больше. Я думаю, что это психосоматика, когда твой организм говорит, тебе это нужно", - добавила артистка.

К тому же она заявила, что не комплексует по этому поводу.