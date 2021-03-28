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Названі вітаміни, які прискорюють метаболізм: прощайте зайві сантиметри

Автор: Анна Кисельова

З метою якнайшвидше схуднути не багато хто замислюється над тим, як правильно розігнати метаболізм. Вважається, що кардіотренування хоч і спалюють жир швидко, але не сприяють прискоренню метаболітичних процесів. У комплексі з фізичними навантаженнями, особливо важкою атлетикою, завжди повинні йти "правильні" харчові добавки. Які вітаміни позитивно впливають на обмін речовин і в яких продуктах вони містяться?

Про це пише видання Medical News Today.

Вітаміни групи В

Дефіцит одного з вітамінів групи B може вплинути на інші вітаміни з групи, що і стає причиною порушеного обміну речовин.

B12 необхідний для метаболізму білків і жирів. Для коректної роботи метаболізму потрібен B6 і фолат. B6 допомагає з обмінними процесами білка. Тіамін допомагає організму метаболізувати жири, білки та вуглеводи. Здоровий обмін речовин гарантує, що організм використовує жири, білки та вуглеводи для енергії, а не відкладе їх як жир.

У яких продуктах міститься вітамін В:

  • нежирне м'ясо і морепродукти;
  • цільні зерна, включаючи ячмінь і коричневий рис;
  • молочні продукти;
  • яйця;
  • банани, яблука, виноград і кавун;
  • горіхи й насіння;
  • шпинат, картопля і кабачки.

Вітамін D

Дослідження, які вивчали рівень вітаміну D і вагу у літніх жінок і дітей, виявили, що учасники з великою кількістю жиру мали низький рівень вітаміну D. Також вважається, що вітамін D здатний впливати на виникнення цукрового діабету. І хоча цей вітамін виробляється в результаті взаємодії з сонячним світлом, він все ж міститься й у харчових продуктах.

Серед них наступні:

  • яєчні жовтки;
  • жирна риба (лосось, скумбрія і сардини);
  • печінка;
  • молочні продукти;
  • молоко на рослинній основі;
  • деякі види грибів.

Кальцій

Кальцій є одним з найважливіших компонентів для здорового метаболізму, здоров'я кісток і контролю рівня цукру в крові.

Дослідження 2010 року свідчить про те, що додавання в раціон продуктів, збагачених кальцієм в поєднанні з вітаміном D, сприяє зниженню ваги.

Продукти з високим вмістом кальцію:

  • молоко;
  • йогурт;
  • злаки;
  • апельсиновий сік;
  • зелень, листові овочі;
  • насіння;
  • мигдаль.

Залізо

Залізо необхідне для переносу кисню, тому при дефіциті елемента м'язи недоотримують достатньої кількості О2. М'язи з низьким вмістом кисню не можуть спалювати жир, відповідно – людина набирає зайву вагу.

Щоб отримати залізо з їжею, додайте в свій раціон:

  • квасоля;
  • злаки;
  • коричневий рис;
  • горіхи;
  • зелень і листові овочі;
  • тофу і сою.

Магній

Дефіцит магнію зупиняє хімічні реакції, які необхідні для вироблення енергії в організмі. Саме вона запускає безліч реакцій, в тому числі й метаболізм. Щоб отримати достатню кількість цього елемента, достатньо вживати:

  • горіхи та насіння;
  • бобові;
  • шпинат;
  • банани;
  • лосось і палтус;
  • цільні зерна;
  • картоплю.

Раніше лікарі перерахували також тривожні ознаки того, що ви їсте занадто багато солі.

Також медики розповіли, кому категорично не можна їсти оселедець.

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