Названі вітаміни, які прискорюють метаболізм: прощайте зайві сантиметри

З метою якнайшвидше схуднути не багато хто замислюється над тим, як правильно розігнати метаболізм. Вважається, що кардіотренування хоч і спалюють жир швидко, але не сприяють прискоренню метаболітичних процесів. У комплексі з фізичними навантаженнями, особливо важкою атлетикою, завжди повинні йти "правильні" харчові добавки. Які вітаміни позитивно впливають на обмін речовин і в яких продуктах вони містяться?
Про це пише видання Medical News Today.
Дефіцит одного з вітамінів групи B може вплинути на інші вітаміни з групи, що і стає причиною порушеного обміну речовин.
B12 необхідний для метаболізму білків і жирів. Для коректної роботи метаболізму потрібен B6 і фолат. B6 допомагає з обмінними процесами білка. Тіамін допомагає організму метаболізувати жири, білки та вуглеводи. Здоровий обмін речовин гарантує, що організм використовує жири, білки та вуглеводи для енергії, а не відкладе їх як жир.
У яких продуктах міститься вітамін В:
Дослідження, які вивчали рівень вітаміну D і вагу у літніх жінок і дітей, виявили, що учасники з великою кількістю жиру мали низький рівень вітаміну D. Також вважається, що вітамін D здатний впливати на виникнення цукрового діабету. І хоча цей вітамін виробляється в результаті взаємодії з сонячним світлом, він все ж міститься й у харчових продуктах.
Серед них наступні:
Кальцій є одним з найважливіших компонентів для здорового метаболізму, здоров'я кісток і контролю рівня цукру в крові.
Дослідження 2010 року свідчить про те, що додавання в раціон продуктів, збагачених кальцієм в поєднанні з вітаміном D, сприяє зниженню ваги.
Продукти з високим вмістом кальцію:
Залізо необхідне для переносу кисню, тому при дефіциті елемента м'язи недоотримують достатньої кількості О2. М'язи з низьким вмістом кисню не можуть спалювати жир, відповідно – людина набирає зайву вагу.
Щоб отримати залізо з їжею, додайте в свій раціон:
Дефіцит магнію зупиняє хімічні реакції, які необхідні для вироблення енергії в організмі. Саме вона запускає безліч реакцій, в тому числі й метаболізм. Щоб отримати достатню кількість цього елемента, достатньо вживати:
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