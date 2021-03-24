Названі унікальні тренди YouTube в Україні: що дивляться прямо зараз

В тренди YouTube в Україні останнім часом все частіше потрапляє не тільки відео контент, зроблений в нашій країні, але і контент державною мовою - українською.

Про те, які нові тенденції з'явилися в українському сегменті YouTube, нашому виданню розповіли в прес-службі Google.

За словами представників Google, пандемія коронавірусу внесла свої корективи як в споживання контенту на різних платформах, так і зміни самого контенту і його трендів.

Український YouTube не став винятком, продовжуючи рости і розвиватися, підлаштовуючись під "нову реальність" під час пандемії.

Що почали частіше дивитися в YouTube

В умовах того, що протягом останнього року більшість людей була змушена залишатися вдома, велику популярність у світі в цілому і в Україні зокрема отримав контент, який допомагав людям вчитися, розвиватися і відпочивати, не виходячи з дому.

Так, щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями виросли в переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.

Конкретно в українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди. Наприклад, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика та хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього.

Значно зріс інтерес глядачів до локального туристичного контенту - відео про походи та рафтинг виросли в переглядах більш ніж на 80%.

Одним з найбільш цікавих трендів в українському YouTube під час пандемії став контент, присвячений рибництву, - час перегляду відповідних відео зросла на 50% у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019-го.

Тренди українського YouTube

Як стати популярним на YouTube?

Для тих, хто хоче "підірвати" YouTube своїми відео, існує кілька рекомендацій. Одна з найбільш дієвих в сьогоднішніх умовах - створюйте відео в тому числі для іноземної аудиторії.

5 рекомендацій по створенню такого вмісту:

Визначте вашу мету створення контенту для іноземної аудиторії. Дуже важливо на самому початку визначити реальний час, зусилля та ресурси, які необхідні для інтернаціоналізації вашого контенту.

для іноземної аудиторії. Дуже важливо на самому початку визначити реальний час, зусилля та ресурси, які необхідні для інтернаціоналізації вашого контенту. Відштовхуйтеся від інтересів глядачів з інших країн при створенні відео на інших мовах, а також коли вибираєте тему для відео.

з інших країн при створенні відео на інших мовах, а також коли вибираєте тему для відео. Використовуйте інструменти YouTube : переведіть назву та опис відео, додайте субтитри

: переведіть назву та опис відео, додайте субтитри Працюйте з зарубіжними авторами . Колаборація з креативними інших країн - очевидний спосіб охопити нову аудиторію.

. Колаборація з креативними інших країн - очевидний спосіб охопити нову аудиторію. Експериментуйте і оцінюйте результати, аналізуючи показники каналу. За допомогою YouTube Analytics можна оцінювати охоплення аудиторії в різних країнах, порівнювати дохід і аналізувати залучення аудиторії.

Пам'ятайте, що YouTube щодня дивляться мільйони глядачів по всьому світу, і навіть досить нішева тематика зможе знайти свого глядача. Головне - створювати такі відео, які будуть цікавими і цінними для вашого глядача.