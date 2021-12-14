Названо три продукти, які найбільше подорожчають до Нового року: їх купують усі

Що подорожчає найбільше

Перше, що злетить в ціні - це консервований зелений горошок. Його зазвичай купують перед новорічними святами на всіма улюблений салат Олів'є.

"Варто очікувати цього року збільшення середньої ціни за банку консервованого зеленого горошку об'ємом 400 мл також на 8% до 34 грн. При цьому ціни на більш дорогі позиції даного продукту залишаються практично без змін, відчутно зростає в ціні дешевший горошок", - повідомила аналітик.

Курятина перед святами теж має великий попит. Природно, її додають в салати, а також подають на стіл, як основне блюдо. Подорожчання торкнеться курячого філе.

"Найбільш відчутно зростає в ціні куряче філе, бо з нього готують більш вишукані страви. Зазвичай його ціна зростає на 5% ближче до новорічних свят у порівнянні з початком грудня, тому ціна на дану позицію може скласти близько 116 грн/кг", - повідомила Литвин.

Також злетить на 4% ціна твердого сиру звичайних сортів. Багато українців його купують не тільки для сирних нарізок, а й для салатів і багатьох інших страв.

Ближче до Нового року він коштуватиме близько 276 грн/кг, уточнила експерт.

Як заощадити

Рекомендуємо купити вже зараз бакалію, делікатеси (ікра) і алкоголь. Ці продукти у вас не зіпсуються і дозволять трохи скоротити витрати, якщо ви будете це купувати напередодні Нового року.