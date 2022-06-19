Названо три "корисні" продукти, які насправді підвищують ризик діабету на 36%

Цукровий діабет 2 типу - це хронічний стан, при якому клітини починають чинити опір впливу інсуліну. Зазвичай цю хворобу пов'язують з нездоровим способом життя - малорухомим, з неправильним харчуванням тощо. Але виявляється деякі продукти можуть провокувати ризик розвитку хвороби, а ми навіть цього не підозрюємо.

Які продукти підвищують ризик розвитку діабету 2 типу

Дослідження, опубліковане в журналі Diabetes Care, показало, що такі морепродукти як, креветки, краби й мідії підвищують ризик діабету 2 типу.

Цей ефект не спостерігався у білої та жирної риби, яка може забезпечити захист від діабету.

Дослідницька група відзначила приблизно на 25 відсотків менший ризик розвитку діабету 2 типу серед чоловіків і жінок, які повідомили, що їли одну або більше порцій білої або жирної риби щотижня.

Однак вони виявили, що чоловіки і жінки, які їли однакову кількість молюсків - насамперед креветок, крабів і мідій - мали приблизно на 36 відсотків підвищений ризик розвитку діабету 2 типу.

Фото: Креветки в клярі не найздоровіша їжа (pixabay)

Чому виникає такий ефект

Деякі медики стверджують, що всьому виною спосіб приготування молюсків. Тобто смаження на олії, соуси на основі майонезу тощо. Все це може призвести до підвищення споживання холестерину, і, як наслідок, розвитку цукрового діабету.

Проте причина може бути й в іншому, позаяк самі по собі названі морепродукти мають високий рівень холестерину.

"Молюски, такі як креветки, містять високий рівень холестерину. Якщо ви споживаєте їх надмірно, ваш рівень холестерину може підвищитися і безпосередньо вплинути на рівень цукру в крові", - говориться у статті.

Що таке діабет, його симптоми

Цукровий діабет 2 типу - це хронічний стан, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або інсулін, який вона виробляє, не поглинається клітинами.

Багато людей хворіють на цукровий діабет 2 типу, не підозрюючи. Це пов’язано з тим, що симптоми не обов'язково викликають погане самопочуття.

Симптоми включають: