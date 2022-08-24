Названі способи видалити з одягу стійкі плями: навіть лак для нігтів

Звичайні плями та сліди включають лак для нігтів, косметику та жувальну гумку, які неймовірно важко видалити з одягу.

Замість того, щоб викидати річ або псувати її під час прання, експерт з пральні поділився найкращими засобами для прання.

Як позбутися жуйки на одязі

Деян Димитров, генеральний директор Laundryheap, рекомендує використовувати лимонний сік за будь-яких інцидентів з жувальною гумкою.

Замочіть одяг у лимонному соку та тупим краєм ножа зіскрібіть надлишки жувальної гумки.

Негайно випріть одяг у пральній машині, щоб лимонний сік не змінив колір вашого одягу. Також експерт рекомендує використовувати майонез у випадках із жуйкою. Нанесіть його на одяг і вона сама відклеїться.

Також із плямами може допомогти таблетка аспірину.

Розчиніть чотири таблетки аспірину у відрі з гарячою водою та помістіть туди уражений одяг.

Залишіть суміш на дві години, перш ніж швидко прополоскати речі у пральній машині. Після цього вони будуть як нові.

Як позбутися лаку на одязі

Якщо ви коли-небудь розмазували лак для нігтів по одязі або дивані, позбутися його може здатися практично неможливим.

Промокніть уражену ділянку тканиною зі спиртом, поки вона пляма не вбереться.

Потім видаліть залишки лаку, виправши одяг з милом і теплою водою, перш ніж пхати його у звичайному циклі пральної машини.