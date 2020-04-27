Названо симптоми легкого і важкого коронавірусу: як встигнути розпізнати

Коронавірус COVID-19 може різко переходити від легкого перебігу до хвороби до важкого, коли хворий потребує термінової госпіталізації, а лікування вдома вже не допомагає. Як вчасно визначити тяжкість перебігу хвороби - в матеріалі Styler.

За оцінками медиків, хвороба не завжди починається з високої температури, але цей симптом найчастіший. При легкому перебігу хвороби у людини спостерігається температура до 38,5, кашель, слабкість, біль у горлі.

Коли у людини середньотяжкий стан, температура тіла може перевищувати 38,5 градуса. Змінюється частота дихання - понад 22 раз дихальних рухів на хвилину, з'являється задишка.

Для важкої форми коронавірусу характерне важке і часте дихання - понад 30 дихальних рухів на хвилину. Насичення крові киснем сильно падає.

Зазначимо, що найпоширенішими за частотністю симптомами хвороби є підвищення температури тіла (у 90% пацієнтів), сухий кашель або з невеликою кількістю харкотиння (80%), задишка (55%).

Нещодавно вчені розширили список симптомів, якими може проявлятися коронавірус. Це крім температури, кашлю, ознобу і задишки також тремор, м'язові і/або головні болі, втрата смаку або нюху. Всі ці симптоми можуть проявлятися в проміжку між другим та 14-м днями після зараження.

Раніше лікарі з США дійшли висновку, що коронавірусна інфекція може впливати на згортання крові, викликаючи інсульти у молодих людей у віці 30-40 років.