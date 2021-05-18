Названі найшкідливіші овочі: список вас точно здивує!

За даними вчених Гарвардського університету, найшкідливішими вважаються кукурудза, картопля, зелений горошок, капуста кольрабі, петрушка, баклажани і квасоля. Так що ж з ними не так?

Кукурудза

Цей овоч дуже калорійний - 110 ккал в 100 грамах. Учасники дослідження, які регулярно вживали кукурудзу, додавали у вазі по пару кілограм за рік.

Картопля

У картоплі міститься 80 ккал на 100 грамів і сила-силенна крохмалю. І це в відварному овочі без всяких добавок, про смажену і фрі навіть не варто згадувати.

Зелений горошок

В горошку 73 ккал на 100 грамів, а також дуже багато цукру. Якщо ласувати овочем прямо зі стручків, складно зупинитися, адже цей "наркотик" сильніше за насіння.

Капуста кольрабі

Хоча капуста вважається дієтичним овочем, кольрабі - швидше виняток. Наприклад, пекінська капуста містить всього 16 ккал на 100 грамів, а ось кольрабі - в 4 рази більше.

Петрушка

Петрушка багата вітамінами і мікроелементами, та й калорійність у неї невисока (40 ккал на 100 грамів). Проблема зелені в тому, що вона збуджує апетит.

Баклажан

У великих овочах накопичується алкалоїд соланін, який може стати причиною розладу травлення.

Квасоля

При висушуванні і тривалому зберіганні квасоля часто стає притулком для пліснявого грибка, тому для організму така їжа не дуже корисна.