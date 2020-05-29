Названо найкорисніші продукти для чоловіків: головні з них - яйця

Дієтолог назвала дуже корисні продукти, які особливо важливі для чоловічого здоров'я. Деякі з них доступні всім кожен день, адже коштують копійки і продаються в будь-якому продуктовому магазині. А дещо обійдеться в копієчку, але безцінне саме для чоловіків.

Про це розповіла дієтолог Наталія Самойленко в Instagram.

Яйця

Цей загальнодоступний продукт займає міцне місце в топ добірці! При цьому цінність представляє, як білок, так і жовток. Адже саме білок курячих яєць називають золотим стандартом вмісту амінокислот в легкій формі. Він ідеально підходить для тих чоловіків, у яких високі фізичні навантаження. Жовток дієтолог теж радить не обходити стороною, адже він містить жири, що є субстратом для синтезу чоловічих статевих гормонів.

Гарбузове насіння та устриці

Ці продукти посідають почесне перше місце. І дорогі устриці й дешеве гарбузове насіння є чемпіонами за вмістом цинку. Цей мікроелемент допомагає в синтезі ключового чоловічого гормону - тестостерону. Подейкують, що Казанова був великим любителем устриць.

Селера

Цей овоч - дуже цінний продукт для нашого організму, але особливо - для чоловічого. Селера містить чоловічий гормон андростерон, має масу корисних властивостей, а також допомагає позбутися від жирової маси тіла.

Буряк

Овоч багатий речовиною, яка покращує роботу печінки й знижує ризики серцево-судинних захворювань.

До речі, експерти назвали три прикрі помилки, чому так складно схуднути.

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